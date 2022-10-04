當地里長謝宜芳說，過去巷子有理髮店、中藥、山產、五金雜貨、金紙、禮儀社、打石店，當地民眾都流傳一句「從搖籃到墳墓都買得到」。（吳建輝攝）

位在員林市中心，民生路與中正路間的黎明巷，過去被稱為「打石巷」，原因是6、70年代當地曾是石器、鐵器的聚集地，現在路旁還是看得到當時遺留下的墓碑原石。（吳建輝攝）

彰化縣員林市打石巷商圈，過去有員林第一街稱號，當地耆老，說70年代打石巷從搖籃到墳墓都買得到，不過隨著時代演變，打石巷逐漸沒落。（吳建輝攝）

彰化縣員林市打石巷商圈，過去有員林第一街稱號，當地耆老，說70年代打石巷從搖籃到墳墓都買得到，不過隨著時代演變，打石巷逐漸沒落，如今商圈積極推動舊城再生，要讓商圈活化轉型，找來藝術家3D彩繪吸人潮，未來整個街道也將進行彩繪，期盼讓打石巷風華再現。

位在員林市中心，民生路與中正路間的黎明巷，過去被稱為「打石巷」，原因是6、70年代當地曾是石器、鐵器的聚集地，製作墓碑敲打石聲不絕於耳，早期這裡員林最早行程發展的街道，短短500公尺的街道，商家林立不說，在當時就擁有2家電影院，1家夜總會。

當地里長謝宜芳說，過去巷子有理髮店、中藥、山產、五金雜貨、金紙、禮儀社、打石店，當地民眾都流傳一句「從搖籃到墳墓都買得到」，任何人家裡喬遷、嫁娶、過世等，都會到這裡購買所有禮俗的必須商品。

里長說，過去公所配合縣府將打石巷整修，鋪設人行石磚步道，讓沉寂已久的老街有了新氣象，但幾年過去商圈沒有太多生機，活絡的氣氛，因此跟公所、縣府爭取經費，預計將打石巷進行3D彩繪，目前已經完成壁畫，未來整條地磚會重新鋪設，並加入全新的彩繪元素。

當地代表張偉傑表示，他從小就住在打石巷，這裡是南彰商業重鎮，從二林、田中甚至南投草屯，民眾挑著扁擔到員林打石巷做貨物集散買賣，500公尺的街道，應民生工商所需，你想得到的這裡都買得到，打石巷直到二戰後才真正改名成黎明巷。

張偉傑說，員林在戰後人口因發展迅速提升，過去成為台灣第一大鎮，但近年人口成長緩慢，打石巷商圈再造出現停滯，不過隨著疫情趨緩，在當地民眾、里長等人持續努力下，開始展露生機，希望能夠配合鄰近的北門商圈、光明商圈連成一線，讓林仔街能夠風華再現。