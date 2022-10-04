民眾黨竹北市長參選人林冠年驚傳酒駕，民眾黨今日火速發表聲明指出其「酒駕相關事證明確」撤銷提名資格，並因違反黨規開除黨籍。但林冠年於臉書喊冤是選舉抹黑，「因疲勞駕駛，擦撞路邊車輛，已與對造達成和解，對當事人深感抱歉。」

林冠年今於臉書表示，「關於本人因疲勞駕駛，擦撞路邊車輛，已與對造達成和解，對當事人深感抱歉。」林冠年說，大新竹選舉進到白熱化階段，有心人士匿名造謠抹黑無所不用其極，敗壞選風。甚以政治迫害將本人安上罪名，以此打擊本人與本黨新竹縣市主委高虹安，此為選民所不能接受。

民眾黨聲明表示，針對黨員林冠年酒駕一事，係經由本黨主動於周一(3日)發現並火速處理。本黨立即召開選舉決策會，經查林員酒駕相關事證明確，已違反本黨黨規，依黨規應撤銷其竹北市長提名資格，該決議送交臨時中央委員會，今（4日）通過後生效，並送交中央評議委員會後，決議開除黨籍。

酒駕不只違法，更威脅到無辜用路人，是對個人的不自愛也是對於他人的不尊重，我們堅持實踐「酒駕零容忍」的理念，積極推動遏阻酒駕的修法與配套措施。「我們將持續用最高道德標準約束提名人與黨內幹部，從己身做起嚴防酒駕，別讓酒駕一再重演，共同守護人民生命財產安全與健康。」

民眾黨表示，經由警方資料證明有酒駕情事，並依違反公共危險函送檢方，黨部才做出撤銷提名資格與開除黨籍的決定。

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