知名作家「女王」（陳怡利）以描寫都會男女愛情故事以及新時代女性觀點的文章受到粉絲追捧，也時常在社群平台上分享自己的感情觀。近日，她在臉書上貼文分享自己的手機充電慘況。對此，網友回應「不要使用非原廠的充電線！」

兩性作家「女王」以細膩而又寫實的撰文風格，讓她的書本暢銷許久。此外，她也時常在臉書中撰文分享自己近日的所見所聞和生活感悟，通常將觀點聚焦於生活觀及感情觀。因為很符合女性所嚮往的舒適相處之道，而有許多粉絲將她的話語奉為圭臬。

女王今（4）日在臉書PO出新文，只見照片中白色的手機充電線上竟被燒出了一個小洞，配文表示「昨天發生可怕的事，手機充電線突然燒起來、冒煙。還好就在我眼前，馬上拔掉！煙味好臭好久才散掉。」並害怕直言「如果我沒看到，或是在睡覺，就可能整個燒起來了，不敢想像。」嚇得她趕忙去買條新的原廠充電線。

女王PO出一篇貼文分享她手機充電線的慘狀。（圖／翻攝自女王FB）

因為此次事件造成的心理陰影，女王表示之後將不在睡覺時幫手機充電，同時也在留言區回應充電線並非使用原廠的，藉自身的經驗和網友們提醒兩點，其一是不要在睡覺時幫手機充電，其二則是要使用原廠的充電線。底下也有網友出來分享該如何正確使用手機充電線，表示「充電線真的要用原廠比較堪用，其他牌的真的很容易壞…」、「副廠只能在大家看得到的地方充一下，原廠就用在睡覺時充」、「一旦有燒焦味就不能再使用了。」