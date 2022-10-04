台灣首家太陽能控股公司新晶投控(3713)，為協助員工累積退休金第三支柱，與華南銀行攜手開辦員工持股信託，打造員工「晚美人生」。

新晶投控旗下包含多家子公司，集團致力於太陽能光電系統建置及投資、太陽能面板模組之設計及銷售等服務，安裝案場多元，如農舍、工業廠房、學校等地，為台灣綠能產業發展貢獻一份心力。新晶投控深知企業保有競爭優勢、永續經營之關鍵在於員工，因此相當注重員工福利並視其為家人、夥伴，願意站在員工立場思考-「憂員工所憂」，近期意識到員工未來退休金不足的問題，苦惱如何規劃福利制度，以達成企業留才又能滿足員工所需之目的。

金融機構透過融資提供綠色專案貸款之外，面對台灣企業人才流失嚴重、員工退休金短絀之窘境，如何進一步的協助綠能產業留住員工？員工福利信託即扮演重要的角色，舉凡學校、中小企業、上市櫃公司等，華南銀行已成功輔導多間企業機構成立員工福利信託，新晶投控肯定華南銀行的專業及豐富經驗，決定與華南銀行合作成立員工持股信託。由員工自願從月薪提撥，為了鼓勵員工參與，公司也會依自提金相對提存一定比例之獎勵金，等同為員工加薪，每月於公開交易市場投資新晶投控股票，藉此為員工提早規畫樂活退休生活，也讓員工共享公司營運績效，更有意願為公司努力，提高企業內部向心力。

華南銀行此次協助新晶投控規畫員工持股信託，除了落實信託2.0推動計畫策略，更實踐ESG永續金融精神，希望透過信託為企業及員工創造雙贏局面。華南銀行秉持「取之於社會、用之於社會」的理念善盡社會責任，並落實關懷弱勢族群的公益政策，對於信託業務推展不遺餘力，屢獲佳績。除了員工福利信託外，尚致力於不動產信託、安養信託、保險金信託等多元信託服務，未來華南銀行將持續推出創新的信託商品，展現專業、熱誠的服務態度，以期成為大眾最「信」賴「託」付的好夥伴。