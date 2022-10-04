政府推出史上補貼金額最高的300億住宅租金補貼方案，提供租屋族更優惠的租屋環境，根據網路地產王竹與SPEEDO速包租代管共同執行的「健全租屋市場」系列網路問卷調查顯示，目前約有六成的民眾知道此項政策、以及有申請意願，不過政策認知也出現明暊的地域差異，雙北民眾申請意願高於中南部，但也有較多認為補貼政策效益有限。

對於會去申請的主要原因，有78.5％認為主要為了「減輕生活壓力」；對於不會去申請的主要原因，最高為「擔心資格不符或資格不符」占46.3％，「擔憂房東漲租或拒租」占33.8％、「不知道如何申請」占18％。

值得注意的是，對於租金補貼的效益及申請意願，出現明顯的區域差異，在新北、桃園表示傾向會去申請的民眾占65％以上，桃園市更達74％居全台之冠，台北市、台中市各約占6成，其他縣市多約在4至6成；不過在「認為政策有幫助」的區域來看，台北市、新北市認為政策有幫助者各僅54％、61％，不過其他縣市多在65％、甚至7成以上。

SPEEDO．速包租代管執行長張慎剛表示，租金補貼政策是政府健全租屋市場的美意，今年補貼金額更高、補貼對象擴大、申請資格更放寬、手續更簡便，不過可能因新政上路較倉促，加上過往民眾認為申請租金補貼要親跑一趟公家單位、手續複雜、又擔心資格不符遭退件白跑一趟，更重要的是，多數房客擔心一旦申請補貼，會造成房東需報稅，導致未來續租拒租或漲租，使得不少潛在租屋族對此政策參與意願有限。

再者，由於北部都會區租屋需求高，全台租屋市場租金台北市最高、新北市次之，其餘縣市租金水準遠低於雙北、且差異不大，此次租金補貼是以租屋族身份別作為申請依據，房屋租金未納入考量，對台北市中心租屋族來說，小三房租金動輒3萬～4萬元，數千元的租金補貼對高房租來說杯水車薪，所以雙北租屋族多是想申請、但覺得效果不佳；但以桃園來說，房租普遍在1.5萬元左右，租金補貼可占房租的四分之一至三分之一，對租屋族幫助效益更明顯。

張慎剛指出，目前現行參與租金補貼，房東免稅額每屋每月1.5萬元，房客亦以身份別作為申請依據，均未納入區域租金差異的考量，以致於雙北租金高，房東節稅效益不佳、房客負擔租金仍重，建議政府在來年推行租屋補貼政策時，可以滾動式調整，將「區域租金差異」納入考量，勢能嘉惠更多租屋族。