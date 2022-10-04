外傳民進黨以行政資源恫嚇金主圈「捐錢給張善政就是敵人」，國民黨桃園市長參選人張善政4日呼籲企業不要屈服惡質選風，一起對抗，他也提到正在接洽北台灣聯合造勢，呼籲鄉親力挺：「今天不站出來，過一陣子民進黨就讓你站不出來！」並預告會在最好的時間把前高雄市長韓國瑜請出來站台。

外傳民進黨放話給金主圈，警告捐錢給張善政今後就是敵人，導致張善政競總募款承受壓力，張善政感嘆這種放話模式非常符合民進黨的惡質作風，他呼籲所有的金主或者企業，不要被這個惡質選風恐嚇到，不要屈服，「我們一起來對抗這種惡質的選風！」

選戰倒數53天，過去「決戰中台灣」氛圍不再，反倒是北台灣選戰激烈，外傳國民黨主席朱立倫已向新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕兩大「母雞」請託，最快本月底就會共同為桃園市長參選人張善政站台。

「聯合造勢真的非常重要！」張善政說，目前正努力聯絡協調，看什麼時間最好，他特別提醒桃園的民眾好好思考，民進黨執政這些年台灣有變得比較好嗎？請桃園鄉親務必站出來相挺國民黨的造勢活動，「因為你今天不站出來，過一陣子民進黨就讓你站不出來！」

張善政也提到，除了侯、盧兩位最強母雞將進行北台灣聯合造勢外，團隊也有在跟前高雄市長韓國瑜聯絡，準備要在最好的時間把韓請出來。