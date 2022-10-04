南投縣民進黨籍縣議員王秋淑、國民黨籍縣議員陳淑惠，於南投縣議會縣政總質詢皆關心日月潭水汙染問題。陳淑惠4日質問南投縣環保局長李易書，面對不肖飯店業者屢罰不怕，不斷排放汙水該怎麼處理？李易書強調，環保局迄今已對該業者開罰4次、共罰款98萬元，近期他也將親自稽查，若業者再不改善就祭出停業嚴懲。
陳淑惠指出，日月潭貯存的水不僅是下游居民民生用水，日月潭青山綠水，更是南投縣觀光的領頭羊，日月潭龍鳳宮附近水域，今年春節、228連假及9月屢屢傳出有飯店業者偷排廢水，原本碧綠的湖水被白濁的廢水染成「牛奶湖」，還飄散出臭味，像這種不斷違法偷排放廢水的不肖業者，請問南投縣環保局要怎麼處理？
李易書說，該飯店業者是慣犯，今年農曆春節以來一共遭稽查12次，2月共罰3次、罰款68萬元，之後持續監控業者，包括9月12日、9月16日獲報到場輔導，請業者改善，9月26日再度接獲舉報，立即派員到現場採樣，其排放的廢水確實不符合標準，當場開罰30萬元，並訓斥業者，若再不改善就祭出停業嚴懲。
陳淑惠重申日月潭一再發生水汙染事件，不僅有礙觀瞻，嚴重恐重創觀光，影響縣民生計。李易書強調，日月潭是國際知名景點，未來將研擬提高汙水排放標準，用更嚴格的標準約束潭區周邊飯店，強力要求業者確實處理好汙水再排放，杜絕類似情事發生。
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