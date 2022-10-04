南投縣議員陳淑惠質問南投縣環保局長李易書有關日月潭水汙染問題，環保局強調業者再不改善就祭出停業嚴懲。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣民進黨籍縣議員王秋淑、國民黨籍縣議員陳淑惠，於南投縣議會縣政總質詢皆關心日月潭水汙染問題。陳淑惠4日質問南投縣環保局長李易書，面對不肖飯店業者屢罰不怕，不斷排放汙水該怎麼處理？李易書強調，環保局迄今已對該業者開罰4次、共罰款98萬元，近期他也將親自稽查，若業者再不改善就祭出停業嚴懲。

陳淑惠指出，日月潭貯存的水不僅是下游居民民生用水，日月潭青山綠水，更是南投縣觀光的領頭羊，日月潭龍鳳宮附近水域，今年春節、228連假及9月屢屢傳出有飯店業者偷排廢水，原本碧綠的湖水被白濁的廢水染成「牛奶湖」，還飄散出臭味，像這種不斷違法偷排放廢水的不肖業者，請問南投縣環保局要怎麼處理？

李易書說，該飯店業者是慣犯，今年農曆春節以來一共遭稽查12次，2月共罰3次、罰款68萬元，之後持續監控業者，包括9月12日、9月16日獲報到場輔導，請業者改善，9月26日再度接獲舉報，立即派員到現場採樣，其排放的廢水確實不符合標準，當場開罰30萬元，並訓斥業者，若再不改善就祭出停業嚴懲。

陳淑惠重申日月潭一再發生水汙染事件，不僅有礙觀瞻，嚴重恐重創觀光，影響縣民生計。李易書強調，日月潭是國際知名景點，未來將研擬提高汙水排放標準，用更嚴格的標準約束潭區周邊飯店，強力要求業者確實處理好汙水再排放，杜絕類似情事發生。