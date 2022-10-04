高雄環狀輕軌C20~C24路段9月完成履勘後，交通部10月3日發布營運許可函，高雄市政府捷運工程局表示，10月5日辦理試營運通車，營運路線將達17.1公里，服務範圍可由現行26站增為31站。

高雄市副市長林欽榮表示，感謝交通部、初勘、履勘委員及市府交通局團隊的協助，使得輕軌C20~C24路段能順利進入到營運階段，高雄捷運工程局將在10月5日辦理試營運通車。

輕軌C20~C24路段通車後營運路線將達17.1公里，服務範圍可由現行26站增為31站，由目前的C20臺鐵美術館站延伸至C24愛河之心站，並透過輕軌串連起捷運紅線及綠園道上的臺鐵捷運化車站，更擴大通勤、就學、就醫、旅遊的服務需求，可讓更多市民或外地遊客，經由方便的軌道交通轉乘，前往美術館園區、內惟藝術中心、駁二藝術特區、蓬萊商港區觀光遊憩及鄰近的聯合醫院看診就醫。

高雄市捷運局長吳義隆指出，捷運紅橘線與環狀輕軌構築成的軌道運輸路網，僅剩下位在第1象限的輕軌2階C24~C32大順路段，是工程團隊下一階段努力的目標，俟環狀輕軌路網正式成圓，與捷運紅橘線乃至於臺鐵共同串聯形成大眾運輸綿密路網，再搭配YouBike2.0公共自行車與公車接駁服務，使本市交通運輸更加便民，形成都市綠色交通路網。