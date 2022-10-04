《台北女子圖鑑》改編自日本《東京女子圖鑑》，劇情為在台南成長的女主角林怡珊，到台北追夢的故事，未料播出後負評不斷，不僅引起南北網友論戰，劇情還被點出多處與事實不符合，如今更被抓包連台南名產都搞錯，這讓在劇中飾演桂綸鎂媽媽一角的林嘉俐發文回應。

林嘉俐表示收到朋友傳來的新聞連結，才驚覺戲劇也能因地名引發大戰，接著解釋《台北女子圖鑑》就是講述「北漂女孩的內在蜿蜒、為期十年（或更久）的心路歷程」，絕對無關南北之戰與歧視，對於外界指出北部人「冷漠」，就她觀察是「保護自己」，比較少問候私事，至於南部人的「白目」，則解讀為「純樸的簡單思維」。

對於劇中母親給女兒的台南土產，為什麼是大甲名產裕珍馨?她表示拍攝前曾向導演發問，但在業內久了，自然明瞭是怎麼回事，強調「怎麼都要大大感恩來自本人家鄉的乾爹乾媽裕珍馨」，接著指出無論台北或台南，對於影視創作者而言，想做的絕不會是「戰」，而是拉開距離後，一個徘徊城鄉、追逐夢想的台灣女生，如何在歷經情感衝擊後，找到屬於自己的圓滿。

對於林嘉俐做出的解釋，網友紛紛留言：「負面的也是新聞，也炒起了名不是嗎，也是另一種宣傳啦」、「戲劇就是戲劇，別老把戲劇當成歷史，不懂為啥有人總是現實演戲傻傻分不清」、「演戲就是要詮釋出另外一個生活空間」。