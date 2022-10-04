1名房東日前遇到房客退租後，房間留下恐怖使用痕跡，不但整間房堆滿垃圾，地面全是汙漬灰塵，連床墊、沙發都有大片髒汙，該房東說房客看起來相當正常，租金按時付，人也好相處，殊不知屋內竟是如此場景，目前房東已不打算追究，只無奈請清潔公司到府打掃。

該房東在臉書「房東 租客 租屋糾紛求問區」發文，他日前遇到1名租用多年的房客選擇不續租，該房客一直以來繳費相當正常準時，人也很好相處，但他日後回到租屋處才發現裏頭骯髒不堪，不但地面堆滿垃圾汙漬，塑膠袋、泥土充斥在房間，連床店也泛黃，層架殘破不堪，屋內唯一的沙發也老舊髒亂，相當恐怖。

房客退租後，房間留下恐怖使用痕跡，不但整間房堆滿垃圾，地面全是汙漬灰塵，連床墊、沙發都有大片髒汙，房東說房客看起來相當正常，人也好相處。（翻攝自臉書「房東 租客 租屋糾紛求問區」）

房客退租後，房間留下恐怖使用痕跡，不但整間房堆滿垃圾，地面全是汙漬灰塵，連床墊、沙發都有大片髒汙，房東說房客看起來相當正常，人也好相處。（翻攝自臉書「房東 租客 租屋糾紛求問區」）

該房東說目前只能請居家清潔公司到府清潔，他說該房客平時看起來一切正常，當初退租時他沒有點交，後來就目睹此場景，坦言目前沒有氣憤，心情比較無奈罷了，後續也不會要求對方賠償，押金也已退還對方，嘆說「我個人是和平解決了，當然是退一步想會比較輕鬆啊」

其他網友留言「這廢墟吧」、「遇到了這種租客真的很無言」、「真的人不可貌相」、「有的房客比鬼還可怕」、「都定期繳租金了，為何會這樣」、「生病了吧，正常人不可能讓自己居住在這樣環境」、「好恐怖哦，是人住的地方嗎」、「不太相信，這根本是把垃圾往裡堆」、「這位出門是光鮮亮麗的嗎？如果是我真的滿佩服的」。