網購一只鍋 婦陷解除分期詐騙狂匯44萬元

65歲王姓婦人6月間在生活市集網路商店購買一只鍋子，日前突然接獲自稱銀行客服來電稱，因員工誤植訂單20筆，需操作ATM解除分期付款，王婦不疑有他，立即依指示，近3小時間跑至多家銀行依指示操作陸續匯出44萬元，直到在永豐銀行北台中分行操作ATM時，路人直覺有異報警，這才發現她是遭到詐騙，成功攔阻她的荷包繼續失血。

台中市第二分局立人派出所警員李孟修、高慈佑於29日22時15分許接獲路過民眾報案，表示在永豐銀行北台中分行有位婦人在ATM前不斷操作提領疑似遭詐騙，立即到場了解。

王婦告訴警方，她於今年6月間曾在生活市集網路商店購買一只鍋子，29日突然接獲客服來電稱，因員工誤植訂單20筆，將會寄單到富邦銀行進行報銷，過沒多久自稱台北富邦銀行客服就來電指示，需要請她至ATM操作解除分期。

耿直的王婦不疑有他，立即根據詐團指示至ATM操作，在警方接獲報案前，王婦已在不同的ATM從19時至22時依照歹徒指示提領現金並匯款至指定帳戶，損失金額高達新台幣44萬元，直到她欲再將現金8000元存入指定帳戶時，警方即時到場阻止，並向她解釋及分析詐騙手法，她才驚覺遭到詐騙。

因王婦深陷詐團詐術中，已在ATM間疲於奔命長達3小時，她疲憊不堪向員警說詐團一直電話指示她，她的耳朵已受不了，員警見她手上掉落多張提領及轉帳收據，對她被詐團耍弄感到同情，幸好能即時守住她準備匯出的8000元。

第二分局分局長陳家銘提醒民眾應注意客服人員不會在電話中指示民眾操作ATM，且無論是「＋886」、「＋02」、「＋03」等號碼，都有可能是詐騙電話，民眾應該要再三查證網路上來路不明的消息，保持警覺，並撥打165諮詢，避免遭詐致財產損失。