現代人不婚的比例越來越高，由於婚姻牽涉到兩人的價值觀、雙方家庭、資產、養育後代等問題，面對難以掌握的婚姻大事，很多人選擇不婚，就怕碰到不適合的人引來更多問題，《科技紫微網》運勢專欄指出，射手座、雙魚座、金牛座因為考慮的因素太多，以致遲遲不敢踏上婚姻的紅毯，甚至因此恐婚，覺得自己永遠都還沒準備好。

▍射手座

射手座談起戀愛總是很激情澎湃，完全展現火象星座的熱情，但是一說到結婚，他們就面露難色，畢竟愛好自由的射手座不想被婚姻綁住，或是覺得現在的生活就已經還不錯了，不需再做改變。因此若你打算與射手座共組家庭，絕對要讓他保持一定程度的自由，要不然婚姻不會長久。

▍雙魚座

雙魚座本身是理想主義者，但是隨著社會經歷的增加，看到親友們的婚姻生活不順利，甚至離婚，讓雙魚對結婚這件事產生恐懼。說穿了，雙魚座就是安全感不夠，需要得到較多的心理支持，比如婚後可以製造一些生活中的情趣，燃起熱戀期的感覺，只要能滿足他們內心浪漫，雙魚對持家會更願意肩負起責任感。

▍金牛座

對金牛座而言，婚姻絕不是簡單的兩個人成家而已，他們要擔心和考慮的事情太多了，所以金牛座恐懼的未必是婚姻本身，而是婚姻所附加的一連串風險，甚至會開始胡思亂想，自己還剩下什麼？如果能把最擔心的經濟問題都想好，心裡有個底，他們其實也就不會那麼害怕步入婚姻了。