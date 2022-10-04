「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合國際競圖」，打造雲林縣虎尾鎮成為台灣韌性城鎮標竿。（張朝欣攝）

經濟部水利署整合雲林縣虎尾鎮都市計畫區與北港溪，並舉辦「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合國際競圖」，希望結合設計美學，打造虎尾鎮成為台灣韌性城鎮的標竿，4日在虎尾糖廠舉辦競圖頒獎與成果說明會，此工程費用約4.5億元，工程約4年，預計2026年底完工。

「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合國際競圖」以虎尾未來水岸願景為主軸，經第1階段淘汰，有4組競圖團隊以跨領域方式，集結土木、水利、建築、景觀、環保生態等國內外專業人員共同參與，最後由「都市里人規畫設計團隊」獲得首獎，4日水利署長賴建信等人在虎尾糖廠主持競圖頒獎與成果說明會。

賴建信表示，過去水利署施作許多防洪工程以減少水患，但防洪設施也阻隔了民眾親近河川的機會，虎尾糖廠內有早期的酒精槽，周邊還有虎尾魅力商圈，希望透過國際級的韌性城鎮水岸縫合設計，引入新元素，未來民眾的生活空間將會與河川結合在地一起，打造虎尾鎮美好的環境景觀。

都市里人規畫設計團隊說明，本案以整合水網路、鏈結生態、縫合水與生活場域、活躍魅力地景4大策略，達到承洪韌性、生態多樣性且具人文氛圍的「虎尾水塘場」，包括安慶圳沿線的酒精槽遺址設置水花園，以及林間溼地生態島、北港溪河濱公園及平和湖，彼此串聯形成永續的水網絡。

另外並以歷史糖廠鐵道、生態自行車道及洪氾平原步道，3環線串接既有人文路徑，形成新的城市文化休閒廊道，創造符合虎尾慢活且多元的親水休憩環境。

本案工程建造費用約4.5億元，工區主要有3大區塊，分別為北港溪虎尾堤段、安慶圳約1200公尺、平和滯洪池周遭綠地約5公頃，整體工期約4年，預計2026年底完工。