LINE Bank今日出席LINE Converge 2022記者會，闡述未來核心業務發展方向與反詐騙雙重防護網作業目標，LINE Bank總經理黃以孟亦首度公開分享對於網路投保和產險市場的洞察。由於LINE Bank已經取得金管會許可兼營財產保險代理業務，會中提出的3大痛點與3大發展目標，可一窺LINE Bank搶攻汽機車保險業務市場的關鍵切入點。此外，作為一間純網路銀行，LINE Bank致力於建立反詐騙防護牆不遺餘力，記者會現場首度闡述LINE Bank「反詐騙雙重防護網」，聚焦提高用戶防詐意識，不間斷進行交易監控等2大目標。

對於即將要切入的網路投保市場，LINE Bank觀察到疫情期間民眾養成「零接觸」習慣，使民眾對於網路投保接受度提升，有62％以上民眾願意透過網路投保，帶動網路投保件數與金額逐步成長。根據金管會8月統計資料，網路投保產險之三大險種，今年1至7月，第一名是汽車保險新臺幣（以下同）7.19億元，第三名則是機車保險5.97億元，汽機車險保費收入年增率皆逾兩成，足見未來投保成長潛力。

LINE Bank總經理黃以孟分享，網路投保金額成長，潛在商機亦相當巨大，根據交通部公布2022年1至8月機車強制險資料，發現機車強制險納保率僅68％，仍有高達三成尚未投保，可望成為業者未來的目標宣傳對象。

面對網路投保的成長潛力，黃以孟會中闡述汽機車網路投保的未來洞察與三大痛點，第一「選項太多」，第二「流程太長」，第三「聯繫不易」。未來LINE Bank切進汽機車保險業務，將聚焦「客戶導向」、「簡化流程」、「智能通報」三大目標，給予客戶最驚艷、創新的保險服務。

首先，「客戶導向」想要解決用戶「選項太多」的問題，LINE Bank預計打破傳統套裝險種或選項過於繁瑣的銷售方式，研擬推出「數位產品櫥窗」，未來規劃一方面讓客戶有機會「彈性速選」產品，一方面體貼客戶需要，透過「智能推薦」給予客戶真正適合的產品。

第二，「簡化流程」想要解決「流程太長」的狀況。針對現行網路投保介面，動輒10個以上手動輸入欄位，LINE Bank期待透過創新科技，簡化用戶需填資料，優化用戶體驗流程，投保流程欄位亦走向精簡化。

第三，「聯繫不易」是用戶對於網路投保經常產生的疑慮，對此，LINE Bank特別結合LINE Bank的LINE官方帳號提供「智能通報」，在事故發生當下，就能順暢找到通報窗口，享有LINE Bank所提供的24x7即時受理、安心轉專人服務。