30歲唐寶寶陳男在街頭迷路，經警方耐心查訪，遇上正著急找尋兒子的陳母，才安全護送陳男返家。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區1位30歲患有唐氏症的陳姓男子，日前獨自外出溜搭，結果迷失在離家約1公里外的中興路上，路旁店家發現他在騎樓前徘徊，遂報警請求協助，未料警方詢問時，他只稱肚子餓，其他一概不知，幸經耐心訪，遇上正著急找尋兒子的陳母，才安全護送陳男返家。

太平警分局太平派出所巡佐王振偉、警員單明昊杰日前中午12點多接獲民眾報案，稱「有位陌生男子徘徊在店家外，看起來精神怪怪的，又好像是迷路，請求警方協助。」員警到場關懷男子，男子疑似患有唐氏症病症，當時他身上未帶證件，也無法說出自己身分，僅頻向員警稱「自己肚子餓！」。

王姓巡佐見狀先至附近買個餐點，並欲載返派出所安置，另一單姓員警也在中興路沿線挨戶詢問，不久發現一位婦人著急的騎著機車東張西望疑似在找人，經上前詢問果然是男子的母親，雙方會合後順利護送其返家。

陳母表示，中午時刻剛好也在忙做午餐，一個不留神竟發現兒子不見了，實在嚇一大跳，因兒子患有唐氏症的病症，深怕會發生什麼意外，於是趕緊騎車四處找，所幸遇見員警幫忙，實在感謝您們的熱心，日後會多加注意他的動態，避免類似情形發生。