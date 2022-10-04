彰化縣政府勒令台化彰化廠停工遭台化告，獲判4.7億的天價國賠，彰化縣議員吳偉達4日在議會縣政總質詢時提出質疑，認為王惠美提東區都更案與台化關係好，期盼王惠美出馬別讓彰化人賠，王惠美則回應，訴訟索賠案與都更案是兩碼事，承諾會以縣民最大福祉來處理。

彰化縣議會第8次定期會，時代力量議員吳韋達針對台化彰化廠停工鉅額國賠案提出質詢，認為一審判決4.7億加上利息高達6億多，對縣府是很大的支出，他細讀彰化地院判決書，發現環保署的訴願決定書存在爭議，內容相互衝突，希望縣長與台化溝通，能撤銷國賠。

吳韋達表示，台化國賠案一審判決書中，環保署2次訴願決定既已明確指摘，總共三次訴願，但細究後發現許多爭議，包括第一次訴願決定書載明屬環評承諾，在M22環評書中M16、M17生煤用量是否要列入環評承諾；包括是否展延，在第一次訴願決定書呈現彰化縣環保局時，是否有將清楚異動項目為何。

另外可否主動行政轉換，第一次台化拒絕行政指導環保局不能強制執行，第三次變成環保局應主動指導。若訴訟判決是以訴願結果為主，但三次訴願內容相衝突。既然法院認為訴願基礎最為重要，是否就訴願爭議內容上訴，也認為環保署應清楚說明立場。

吳韋達強調，前幾天聽到縣長公開說跟台化關係好，要努力推動台化園區，均衡彰化市東區的發展，是否縣府有機會跟台化談，讓台化撤消訴訟，讓彰化縣民不需負擔鉅額賠款。

王惠美回應表示，感謝議員對台化事件關心，強調訴訟索賠案與都市更新案是兩回事，台化與縣府訴訟是一件事，縣府與台化園區都市計畫是另外一件，強調可以跟議員保證，絕對是會以彰化縣民最大福祉來處理台化案。