社會住宅推動聯盟昨天拜會台南市長黃偉哲(右三)。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

謝龍介今天與社會住宅聯推動聯盟開座談會。(曹婷婷攝)

社會住宅推動聯盟3、4日接連拜會台南市長黃偉哲與國民黨台南市長參選人謝龍介，並提出5大訴求；黃偉哲、謝龍介均表達會將相關建言納入後續社宅推動。謝龍介今天批台南社宅牛步，黃偉哲說，台南因自有房屋率高，社宅推動起步晚，但他任內積極著手推動，2024年首件社宅將完工招租。

社會住宅推動聯盟拋5大政策訴求，逐一拜會六都參選人，預計10月中下旬公布六都參選人的社宅政見評比。呂秉怡說，台南社宅起步晚，相關社宅進度與制度建立都需要「再加把勁」，希望市府在推動社宅的腳步能更積極一點，且社宅後續的相關經營管理等「深水區」，台南都還沒碰到，還有努力的空間。

黃偉哲表示，台南市因自有房屋率高，因此，社會住宅推動起步晚，但他上任以來，已著手推動社宅，且為加速台南公宅興辦，市府採多元方式如公辦都更回饋、政府興建、獎勵民間興辦等同時推動，並持續與中央合作，多管道取得台南公宅，目前也已有透過都市開發利得取得案件。

台南社住目前規畫7000戶，以都更回饋取得1480戶，政府興建5621戶，目前已2155戶動工，黃偉哲說，台南首件社會住宅將於2024年底完工啟動招租，現階段全力推動各階段制度作業，並參採中央及各縣市政府經驗，首要營運目標以制定完整運作制度為原則。針對聯盟訴求「以收入設算可負擔租金」、「社宅營運不能一市兩制」、「社宅入住機制採輪候制」，他說，後續將參採中央相關制度並綜合評估市政財務、行政制度等推動可行性，訂定台南公宅作業方式。

謝龍介則批評，台南社宅至今掛零，他當選後將積極推動，以已完工、興建中、待開工及規畫中社宅總數達到7000戶為目標。對於黃偉哲將台南社宅地點規畫在「蛋黃區中的蛋黃區」，謝龍介質疑「有必要嗎？」如他當選，社宅將換到蛋白區，以平實營區原本250戶來說，換到蛋白區可換到600戶，加快社宅興建腳步。

他也呼應住盟訴求，上任後，將以收入作為申請社宅的認定門檻，而不是身分，並認同將抽籤制改為輪候制，讓民眾可以在預計等候期中，做好居住生涯規劃，更重要的是，能讓有需要的弱勢族群更容易入住社宅。