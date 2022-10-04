次世代疫苗第二階段昨天（3）開放接種，中央流行疫情指揮中心統計，昨天共接種5萬6663人次莫德納次世代疫苗。指揮中心發言人莊人祥表示，昨天接種量較高，但目前開打約1周，打氣還需要持續觀察。

指揮中心自10月3日起開放第二階段對象接種次世代疫苗，對象包括50至64歲成人、第一類醫事人員、機場港埠人員、居家檢疫人員、航空機組員／船員、機構與社福照護系統人員，以及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

指揮中心統計，目前國內次世代疫苗累計接種21萬4770人次，包括追加劑9082人次、第二次追加劑10萬8785人次、第三次追加劑9萬6903人次。

莊人祥表示，昨天接種量較高，共5萬6663人次；由於次世代疫苗開打約1周，昨天才剛開始開放第二階段接種，預計本周開始有大量接種，打氣還需要觀察。

至於是否會研擬下一接段開放接種對象？莊表示，目前還在彙整衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家委員的意見，並且持續觀察疫苗打氣，預計需再觀察1周左右。