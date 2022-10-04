民進黨北北基桃市長參選人林佳龍、陳時中、蔡適應、鄭運鵬今上午在新北市板橋區合體造勢，在媒體詢問下評論選戰對手，除了鄭運鵬言詞較為溫和以外，另外3人皆有所反擊。

陳時中昨天接受媒體專訪時，表示成績好的學生會被雞蛋挑骨頭，成績不好的學生才會被鼓勵，今天媒體聯訪時就追問4人，自己選區裡面是不是有不好的學生？

蔡適應說，他和國民黨基隆市長參選人謝國樑的比較非常明顯，兩人都曾擔任立法委員，他是現任，而謝是他之前的立委，但自己過去13屆公督盟立法委員評鑑獲得好成績，反觀謝國樑屢次被評為出席率、質詢率最差，是表現最差的立委，和自己天差地遠，可是卻在地方吃很開，透過金權帝國、政治經濟的影響力來洗白，反而很多人說不要再苛責，「讓我聽了覺得非常奇怪」。

林佳龍則說，新北市的部分大家都已經很了解，新北市長侯友宜口口聲聲說好好做事，但心裡想的又是選2024總統大選，但現在新北市政在關鍵時刻，他不希望再發生。「如果無心市政，分心去選總統，新北市就成了政治權力的踏板，這對新北市民很不公 也不尊重」。

林佳龍說，所以他訴求「成全侯友宜、票投林佳龍」，讓侯可以自由，沒有包袱，新北市則讓林佳龍來承擔這個責任。

陳時中表示，他接受專訪時被問到台北市負面選舉，他有一些心得。他酸說，都沒有做事情的人，最喜用做負面宣傳，因為已沒什麼可以被攻擊的，「如果在最後一名，就會被寬容說有進步就好」。

陳時中認為，自己在中央的時候，疫情也好，公共衛生也好，當然做了很多事情，雖然中央政策沒辦法讓所有人都滿意，可以被攻擊的地方就變多，「我覺得這個都可受公評，但不要用負面、抹黑的方式，不要把沒有做的事情栽在我身上，那一切都可以接受」。

最後發言的鄭運鵬則溫和表示，成績好壞是自己和自己比較，也和競爭對手比較，地方上的治理則和前後任比較。

鄭運鵬認為，在場4位市長參選人在各方面都經得起大家比較，成績也好，能接受公開的檢驗，這些都沒有問題，「成績好壞的評價都是由市民、選民來比較，也用投票來比較」。

鄭運鵬說，他相信兩位立委、兩位部長的好成績，在國際上評比都名列前茅，所以評價在選民、市民、國民，「這一點我們自己把成績做好，接受公評完全沒有問題」。