徐耀昌今天在議會進行最後一次施政總報告。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣議會4日召開第19屆第8次定期會開議，縣長徐耀昌在任內最後1次的施政總報告中，感謝議長鍾東錦、副議長李文斌及縣議員的支持與鞭策，讓縣政得以順利推動，並矢言在最後的任期，縣府團隊依然會在「維持財政穩健」的前提下，秉持專業與熱忱，全力衝刺各項建設，為縣民創造福祉。

徐耀昌指出，縣府8年來全力招商，迄今總招商金額已達1兆159億元， 台積電竹南「先進封裝廠」土建工程今年3月已完成，現正陸續移入設備，營運後將可帶來至少2500個就業機會，力積電投資2780億元興建12吋晶圓廠，工程進度已超過85％，預計112年第一季完工後，將可提供3600個工作機會。

他感謝中央8年來的支持，讓苗栗各項重要道路建設逐步到位，竹南鎮龍鳳漁港道路興建工程，進度接近9成，預定明年1月竣工。去年11月起，陸續獲中央核定「雪霸國家公園至雪見道路未完成路段興建工程（62-1線）」、「128線通霄交流道至烏眉國中拓寬工程」、「西湖鄉龍壽橋改建工程」、「119線雞隆派出所至玉麟橋段道路拓寛工程」、「漫步苗北雙城城市慢行綠網建置第二期計畫」、「竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程」共6案計畫，現正辦理規劃設計中。

台13線造橋頭屋段道路拓寬工程，公路總局二工處正辦理鑽探及測量等先期作業；國道1號五楊高架道路延伸至銅鑼部分，由高公局辦理綜合規劃及環境影響評估作業中；台72線東西向快速公路延伸至台61線西濱快速公路計畫，公路總局西濱北工處將於10月下旬辦理綜合規畫。

為提升公共運輸服務品質，公共自行車Ubike在苗栗、頭份、竹南及公館、苑裡、通霄、後龍等鄉鎮市，共設有35個站點；其中苑裡及竹南部分站點車柱升級2.0系統，方便民眾跨縣市借還。

徐耀昌指出，在加強治水防洪方面，苗市田寮圳下游防洪治理第一期工程，日前順利排除管遷問題，預計年底完成；沙河溪沙河橋改建工程，8月底已完工啟用；南庄南河圳、苑裡房裡溪、通霄圳頭溪等護岸工程，6月陸續開工，預計10月底完工。

為強化地方發展，依據各鄉鎮市需求及特色規畫城鄉建設，苗栗城鎮之心第3期計畫-通苑地區「百年鐵道旅行-沿海地帶新生整體營造計畫」已於4 月開工，景觀地標「新東大橋」亮化工程，9月開工，預計年底完工。加速實現「一鄉鎮市一特色公園」，前年所規畫改造的7處城鄉公園、遊戲場，皆已完工啟用，去年度再規畫增設10鄉鎮10處公園，除卓蘭鎮因用地問題撤案、苗栗市明年5月完工外，其餘均可望於年底前陸續完成。

另外，也積極扶弱拔尖，開創多元學習力，111年國中教育會考5A人數較去年再提高7％，創下歷年來最佳會考拔尖成績。持續優化校園數位環境，促進科技向下扎根，自今年起，從國小至高中「班班有網路，生生用平板」，學生將有更多元的學習樣貌，增進自學力。

徐耀昌說，他全力打造書香校園，已完成31所中小學圖書館空間改善，嶄新的閱讀空間不只提供師生使用，也開放社區民眾利用。今年底將推出「創新行動書車」，突破圖書館定點服務限制，以主動巡迴方式，讓偏鄉孩子有更多閱讀機會。

徐耀昌指出，結合客庄文化，打造浪漫台三線，「客家文學花園第三期工程及遊客中心裝修工程」陸續進行規劃、設計中，同步辦理促參招商BOT＋OT案，3月已選出最優合格申請人，7月核定可行性評估報告，近期將公開徵求其他民間投資人；「出礦坑歷史再造現場」計畫，現正施作南寮及保安林文化景觀修復工程。

還有頭屋明湖水岸獲中央補助2億440萬元，將以「一湖、雙島、三環、四創生、五大主題」，塑造遊憩新亮點；「三義舊山線觀光服務設施優化工程」預計年底完工，鐵道自行車營運績效良好營運至今，吸引遊客逾150萬人次，疫情中逆勢突圍，為苗栗觀光立下卓越典範。

她也積極建構慢魚海濱旅遊帶，「後龍海風景觀廊道服務設施優化工程」、「台61線龍鳳旅遊驛站改善工程」及「通霄日落大道觀景台」等計畫，預計年底完工；後龍百變影城文創園區今年2月申報開工，預計明年7月啟動試營運；為提振本縣單車旅遊深度及廣度，爭取逾億元經費，優化綠光海風自行車道。

同時打造客語友善環境，辦理客家演唱會、藝文嘉年華及採茶戲成果匯演，榮獲110年度客委會「推動客語為通行語」全國唯一優等縣市，並已連續四年獲客委會評核優等肯定。

縣府也促進原鄉發展，協助泰安鄉公所推動「司馬限部落重建工程」，保障居民安全住所，公設工程已於7月底開工，今年度且爭取中央補助「部落特色道路改善計畫7案」、「提升道路品質計畫4案」、「服務據點周邊及部落內公共設施改善計畫3案」，總核定金額逾1.6億元，其中「天狗部落」及「大安部落」文健站周邊設施改善工程已完工，其餘工程全速趕辦中。原住民文化特色親子公園今年2月開工，預計11月正式啟用。

另外，為實踐在地安老，全力推進社福醫療，打造長照暨衛生教育大樓，布建338處長照ABC、22處幸福學院、18處樂齡中心、15處部落文化健康站及195處社區關懷據點。

徐耀昌說，加速提升苗栗急重症醫療量能，近8年來，爭取超過7億元經費，提升醫療救護品質，引進台中榮總、新光醫院、亞東醫院、台北慈濟、雙和醫院、北醫、童綜合等17位醫學中心級專科醫師，挹注苗縣急救責任醫院。

並輔導為恭醫院與中國醫啟動策略聯盟，今年7月起強化急診、神經外科等16科專科照護；協助大千醫院獲衛福部「提升兒科急診醫療品質及資源整合計畫」補助，提供24小時兒科急診，並陸續建置心臟體外循環機、高階心血管檢查等設備，讓鄉親就醫免於奔波。

在友善育兒環境、鼓勵願生樂養部分，持續推動「準公共化托育服務」，以利家長安心送托，回歸職場，截至8月，苗栗、頭份、通苑地區已開辦5處公共托育家園，收托近百名嬰幼兒，預計今年在苑裡鎮及竹南鎮再各新增1處公設民營托嬰中心。鄉親引頸期盼的「頭份親子館」，工程進度已接近5成；「苗栗市親子館」刻正辦理招標程序中。