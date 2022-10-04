民眾黨竹北市長參選人林冠年，8月30日凌晨4時許涉嫌酒開車，車輛行經新埔鎮文華路36號前，撞到1輛停在路邊的車輛，警方到場處理，林的酒測值為0.29，已達酒駕標準，被依公共危險罪嫌送辦。

民眾黨4日以林冠年違反黨規，經召開選舉決策會後，決議撤銷其竹北市長提名資格，並開除黨籍。

新竹縣選委會表示，民眾黨撤銷林冠年黨籍和政黨推薦，但依法政黨推薦的候選人在登記期間截止前即9月2日下點5點半，如政黨不推薦必須要撤回，不因之後火速撤銷而影響其政黨推薦！

縣選委會指林冠年喪失推薦政黨黨籍，仍不影響民眾黨推薦的效力，選舉公報推薦的政黨欄，依法還是會刊登林冠年的推薦政黨名稱是民眾黨，而選票是沒有推薦政黨欄位，沒有推薦政黨問題。

林冠年9月10日成立競選總部時，黨主席柯文哲特別到場強力推薦，但以民眾黨在竹北市的支持度，必須要有強大的空戰和陸軍才有可能問鼎市長寶座，對林冠年而言是很大挑戰。

未料，發生酒駕被開除黨籍和撤銷提名，也引起地方政壇議論。國民黨竹北市長林為洲表示，他對林冠年被撤銷提名和黨籍感到很可惜和遺憾，酒駕害人害己，要引以為戒。

林為洲指出，立法院上一會期才三讀通過「交通管理處罰條例」加重酒駕者的刑罰，目的是為遏止酒駕事件的發生，酒駕無法容忍，已經是全民共識，民眾黨此次火速開鍘，確實讓人敬佩。

林為洲認為，林冠年參選竹北市長，發生酒駕之事後，也應知所進退，給選民與國民一個交代。

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