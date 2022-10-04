歡慶九九重陽節，國民黨桃園市長參選人張善政4日強調，當選以後不會削減任何一毛錢的老人福利，相反地，重陽節禮金也會提高500元到2500元，表達對老人家的敬意，他也提到「顧老政見」包括推動「醫護視訊關懷機制」和「活躍老化」，協助日間照顧銀髮族，讓年輕朋友安心打拚。

張善政說，坊間在流傳民進黨散布的謠言，說張善政當選以後，要取消對65歲以上老人家的健保補助，也要取消三節的禮金，他特別聲明跟保證：「張善政當選以後不會削減一毛錢的老人福利！」甚至準備好將重陽節禮金加碼500元，最快明年就能從現行2000元提高到2500元，讓老人家感受敬意，更實質貼補生活所需。

張善政說，上任後也會努力改善市府財政，透過招商、科技方式，將市政府財政改善後，再階段性調整三節敬老金。

張善政也提到，台灣即將在2025年邁入超高齡化社會，政府對長輩的照顧應該更用心，邁向桃園2030的智慧科技城市，他的「顧老政見」還包括「數位照顧：規畫醫護視訊關懷老幼機制」，讓疫情期間與在地醫療單位合作規畫長照、幼托機構及幼兒園的「醫護視訊關懷機制」，守護孩子與長輩的健康。

另一個則是「顧老無礙」，上任後張善政將推動「活躍老化」，讓年輕朋友安心打拚，市府來協助日間照顧銀髮族，實現樂活桃園，讓60歲以上的銀髮族樂齡悠活，70歲以上的長輩能頤養天年健康無憂，「長者的健康與笑容，讓我們一起用心守護！」