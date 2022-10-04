國民黨基隆市長參選人謝國樑4日表示，將提告新北市議員李坤城及基隆市議員張灝瀚，並拿出林冠百借貸案的實際金額分配附表。（謝國樑辦公室提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長參選人謝國樑4日表示，將提告新北市議員李坤城及基隆市議員張灝瀚，並拿出林冠百借貸案的實際金額分配附表。（謝國樑辦公室提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長參選人謝國樑4日表示，將提告新北市議員李坤城及基隆市議員張灝瀚，並拿出林冠百借貸案的實際金額分配附表。（謝國樑辦公室提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長參選人謝國樑4日發表公開信，表示日前民進黨召開記者會，包括新北市議員李坤城及基隆市議員張灝瀚均對他提出不實指控，他認為兩位議員涉犯選罷法，將提出告訴。

謝國樑指出，日前民進黨召開記者會，針對金星案提出諸多質疑。謝國樑表示，這一筆林冠百的借貸，是由金星公司簽約，但是在合約的附表中有提到是三家公司共同聯貸。其中有兩家是境外公司，而三家的負責人跟大股東都是他。

隨著民進黨質疑金星公司資本額不足以做出這樣借貸後，謝國樑便說明另外兩家是境外公司，用公司自己本身的錢也就是以美金做短期的借貸。謝國樑指出，他所提的兩家境外公司中，有一家就是發行《我的少女時代》華聯國際的母公司Vantage Metro，另外一家則是All Aspect；負責人也都是謝國樑。

然而，在日前民進黨召開的記者會中，李、謝兩位議員卻指謝涉及欺騙，並表示聯貸給林冠百的三家公司中，有一家並不是境外公司而是台灣公司，叫做公誠興業。謝國樑表示，這是完全不實的指控。謝國樑指出，李、謝二人謊稱該借貸案有台灣公司，因此如果用美金是不是等於涉及洗錢等，這些都是非常嚴重的指控！最重要的是，這些完全不是事實。

謝國樑表示，4日將對李、謝兩位議員提出選罷法第104條意圖使人不當選的告訴，並且在同時公布當年金星及對方簽的主約裡面第九頁的附表，把這3家公司的金額分配比例正式公布出來。

謝國樑說，提告及公布這些資料的目的，在於告訴民眾，民進黨會用假的、捏造的內容來達成攻擊及指控我的目的。謝國樑說：「或許這件事情要水落石出需要更多的時間，正義要彰顯也一定會等到選後，但是我並不在意；我可以繼續等，不要說是60天，600天我都會等！」

謝國樑認為，他會學習近日張淑娟女士被汙衊時據理力爭的精神，一定會等到這件事情的水落石出。他也認為汙衊他的人，必須付出實際代價，也要讓社會大眾知道這就是當年黃俊英的假走路工案的基隆版。謝國樑說，他有耐心，也有時間，一定等到那一天的到來。