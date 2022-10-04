針對桃園市府近日一連串工程疏失，國民黨文傳會今召開記者會指出，鄭文燦人事太多酬庸，不重視專業能力是主因；品質不佳的工程卻能得規劃類建築獎項，表示桃園市府的施工、監工、驗收制度出了問題，並稱鄭文燦經常滿身酒氣，原因就在地方經營交際應酬，也因此造成市政管理疏忽。

桃園市議員詹江村表示，有吹哨者爆量蘆竹運動中心從啟用至今，出現許多疏失，市府卻僅是「列而不管」，其中包含漏水導致電梯鋼索鏽蝕，在維護公司強烈反應安全顧慮之下，才在半年前停用，牆壁因滴水而有鐘乳石現象，到底蘆竹運動中心是如何規劃、如何監工，又為什麼「驗收」沒有發現這些問題？

詹江村說，桃園市體育局長莊佳佳是選手出身，讓體育人擔任體育局長沒有錯，但鄭文燦卻沒有給予足夠輔助，讓沒有行政經驗的局長「新手上路」，桃園市工程品質不佳是普遍情形，從八德運動中心的北景雲計畫，到平鎮地下停車場崩塌、楊梅行政大樓飄移，根本的原因就是重要人事「重酬庸而輕專業」，監工、驗收制度沒有落實。

詹江村舉例，鄭文燦市府的經發局長、客家事務局局長、桃園果菜公司董事長、機場捷運兩位副總經理，都是酬庸落選的前市議員；人事不重專業，才會導致工程品質普遍不佳，質疑鄭文燦因為自己快要卸任了，只想把爛攤子留給下一任來處理？

張善政新媒總監練鴻慶表示，鄭文燦喜歡行銷、做表面，卻不願意靜下心來把市政做好，近來「中華亞太菁英交流協會」發布的民調，桃園是鄭運鵬第一，新竹市是沈慧虹第一，從名稱看外界會以為是中立機構進行的民調，事實不然。

練鴻慶舉出陸委會的補助紀錄，「中華亞太菁英交流協會」長期拿陸委會的補助辦民調座談會，秘書長王智盛不但是桃園市兩岸事務小組成員，也跟鄭文燦一樣是國安局長陳明通的學生，呼籲鄭文燦不要本末倒置，市政沒有顧好，就算有一千份鄭運鵬、沈慧虹拿第一的民調，也無法讓民進黨勝選。

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