據《中天新聞》昨（3）日公布2024年總統大選的新北市民調顯示，若是由副總統賴清德、新北市長侯友宜與台北市長柯文哲競爭，賴獲得29.9%支持名列第一，侯、柯的支持度則為27.3%、20.9％。對此資深媒體人韋安指出，侯友宜的政績有目共睹、信任度也高，他更預言若選戰結束後再做一次同一議題的民調，侯的民調將會反超賴3到5%，並分析侯獲肯定，關鍵全在一個「信」字。

韋安今（4）日發文大膽喊話「年底選舉結束，侯友宜就會反超賴清德了！信嗎？」他提到侯今天接受《ETtoday》專訪時，表示市府會用熱忱去接受挑戰，並全力以赴好好做。最後結果怎麼樣，「我們盡全力就好」，因市民眼睛都雪亮的。

對於侯友宜所說「市民眼睛都雪亮的」，韋安坦言「的確」，因為侯「說到做到」、如期達成了四年前所提政見，在城市發展、交通建設與教育福利等領域，都繳出滿滿的政績。

韋安指出，這一切的關鍵在於一個「信」字，在《美麗島電子報》所做的信任指數調查，侯友宜長期以來都列居榜首，而當前的選戰中，侯的支持度也遠超對手，「目前和未來大家都相信侯是個真的在『好好做事』，而且實實在在帶來『改變』的人」。

韋安提到，在年底九合一選舉中，侯友宜的政績將會被全面檢視，同時由於賴清德是綠營輔選要角，兩人在選戰過程中也會一再被人拿「誰接地氣？誰有魄力、政績？誰有信用、遠見？誰把人民擺在第一位？」等議題做比較。因此韋安預測，儘管目前落後賴，但選舉結束後，再做一次同樣議題的民調，「侯友宜大有機會反超賴清德3到5個百分點」。