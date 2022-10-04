三星電子的晶片代工製造部門周二表示，儘管當前全球經濟情勢不佳，但計畫到2027年將先進製程晶片產能多增加2倍以上，以滿足強勁需求。

該全球第二大晶圓製造企業計畫到2025年將量產先進的2奈米晶片，到2027年量產1.4奈米晶片，這些晶片將應用於高效能運算和人工智慧等應用。

三星電子的晶片代工業務執行副總Moonsoo Kang說，今年(在漲價方面)取得了一定的進展，成本也得到了反映；目前獲得的新訂單將在2至3年後製造完成，因此當前環境的直接影響很微小。

三星在今年6月開始量產3奈米晶片。三星指出，正在與高通、特斯拉、超微等潛在客戶洽談3奈米的合作。

近年來三星在滿足客戶對代工廠產量的期望方面遇到了困難。分析師表示，該公司推動先進技術的步伐太快，不足以與台積電展開競爭，而在代工製造領域所需的長期客戶合作方面，該公司卻經驗不足。

三星共同執行長慶桂顯告訴記者，公司的晶圓製造業務在5奈米和4奈米晶片領域的開發進度和表現都落後於台積電，但客戶對於2024年推出的第二版本3奈米晶片產品感到興趣。

Moonsoo Kang說：「從今年開始批次生產3奈米晶片以來，我們一直在與客戶的預期保持一致」。

Kang還指出，儘管由於高效能運算、人工智慧、5G和6G連線以及汽車應用的長期擴張導致高通膨壓力，但是市場對於先進5奈米和更精密晶片的需求正在迅速增加。

Kang說，即使所有計畫中的投資都獲得執行，但是也難以滿足需求。

Kang補充說明，艾司摩爾(ASML)生產的先進晶片製造機數量有限，限制了先進晶片的產能增速。另外，「美國客戶尤其有興趣在美國進行生產，以確保供應鏈穩定」。

三星正在德州Taylor市建造晶片生產基地，將在2024年開始營運。