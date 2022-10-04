2年來記錄到穿山甲等野生動物遭路殺，台南社大呼籲公部門能於此增設警示牌，呼籲路過車輛減慢速度，避免路殺發生。(台南社大提供／曹婷婷台南傳真)

10月4日為世界動物日，台南社大長期關注龍崎地質公園及自然保留區生態保育，近年觀察當地常發生梅花鹿、穿山甲遭路殺、野狗大量繁殖威脅其他物種等危機，台南社大與龍崎牛埔惡地地質公園志工團今天疾呼，籲政府加速推動龍崎地質公園及自然保留區保育規畫，保護珍貴淺山生態環境。

台南社大除培力公民科學家社群於龍崎當地進行生態觀察與教育外，也設置紅外線自動相機進行生態紀錄，2年來，記錄到龍崎地質公園內有水鹿、食蟹獴、穿山甲、大冠鷲、草鴞等保育類動物，哺乳類有6科8種、鳥類則有32科61種，哺乳類有6科8種，鳥類有32科61種，顯示此區生態非常豐富。

台南社大環境小組研究員陳泰豪表示，「世界動物日」是世界各地共同發起的促進動物福利權益運動，希望可以促成各國合作，幫助世界上動物創造一個更美好的世界，為此，台南社大公民科學家社群協助培力龍崎牛埔惡地地質公園志工團進行生態調查知能的培訓。

他說，歷時2年觀察過程中，志工從足跡紀錄發現，龍崎淺山近年來野生犬群數量增加速度極快，許多以往固定記錄到的珍貴保育類動物行動足跡，幾乎都被野狗腳印取代，而且，紅外線相機也紀錄到尾巴遭攻擊受傷斷尾的穿山甲影像，懷疑是遭犬隻攻擊。

陳泰豪說，有鑑於當地生態豐富卻未受重視，因此選在今天發聲呼籲，希望公部門協助宣導，呼籲不要隨意放養或餵養野狗，減少保育類動物受到攻擊。另，因龍崎野生動物常會穿越182線道，在地居民也記錄到穿山甲等野生動物遭路殺，希望能於此增設警示牌，呼籲路過車輛減慢速度，避免路殺發生。

龍崎牛埔惡地地質公園志工團余靖奕說，龍崎淺山地區除有非常美麗、特殊的惡地地質地景外，珍貴的野生動物資源也是地方重視的保護重點，希望政府更積極加速龍崎地質公園及自然保留區的經營與保育規畫。