中租企業羽球隊女單好手許玟琪，4日受邀出席2022年國高中小羽球基層獎助表揚典禮，談到接下來的參賽計劃及目標，她透露下周開始參加荷蘭、丹麥、法國及德國等歐洲賽事，希望能在10月18日展開的丹麥羽球公開賽，進帳個人在超級750賽事首場勝利。

頂著陽明交通大學畢業的學歷，許文琪有著「學霸選手」綽號，在國高中小羽球基層獎助表揚典禮和小球員分享心得時，她表示兼顧學業與羽球的方法就是做好時間管理，就算少了休閒娛樂時間，還是想朝著目標努力，「我從小二、小三開始打羽球，這項運動讓我越打越上癮、捨不得放棄。儘管過程辛苦，但在球場可以獲得成長，鼓勵大家不管遇到什麼挑戰就去嘗試，一定會找到出口。」

許玟琪透露，下周就要出發歐洲繼續國際賽挑戰，第一站就是超級750等級的丹麥公開賽，這是她繼8月底日本公開賽後，第2度參加超級750賽事，她笑說：「希望先通過第一輪考驗，畢竟750賽事參賽選手排名、實力都高，我會盡力爭取勝利。」

丹麥公開賽女單首輪許玟琪將對上亞青金牌、目前世界第18的泰國選手猜萬（LALINRAT CHAIWAN），是雙方生涯首度在BWF賽事交手，許玟琪表示，等比賽接近一點會再研究對手特性，思考場上策略，期盼盡力爭取勝利，目標盡快將世界排名到前25名，可以進入培訓隊保留名單，就可以不用參加全國排名賽來爭取國手資格。