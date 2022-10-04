全球車市近兩年受到新冠疫情、物流供應鏈缺工，以及東歐戰事爆發等因素影響，供應一直處於不穩定的情況。韓系品牌HYUNDAI汽車也因上半年晶片短缺，造成新車產能供應侷限。反觀國內市場，則因HYUNDAI新車陣容齊全的強勢產品力，銷售相比其他品牌有著顯著成長，剛出爐的9月銷售由Tucson L帶動整體新車銷售大幅成長45%，達到1719台的今年最高紀錄，一舉超越FORD、NISSAN晉升國產品牌前四大。

南陽實業表示，HYUNDAI品牌不僅9月銷售成績亮麗，全年1至9月新車總銷售年增雙位數，寫下亮眼的21%高成長率，為國產品牌成長率第一。有望達成年初設定1.5萬台銷售目標。此外，9月中旬提前亮相的HYUNADI亞洲戰略L-MPV車款The All-New CUSTIN瞄準現代家庭多人用車需求，憑藉極具特色的產品力、豪華科技配備、高質感乘坐空間，預售開始即獲消費市場好評，訂單迅速破千張。

進口旗艦運動休旅Santa Fe於9月上市六人座車型，豪華獨立二排座椅及寬敞空間，加上Turbo Hybrid先進科技動力，展間賞車客源詢問大幅提升。頂級商旅車STARIA CEO則以未來感星艦造型、頂級商務乘坐空間、高規格智能科技配備，打破MPV休旅印象，成功吸引未來之星層峰人士入主尊榮不凡座駕。

南陽實業表示，HYUNDAI汽車今年全新陣容陸續到位，強勢產品力挑戰市場高標需求，10月特舉辦全車系擴大試乘會，賞車試乘抽價值3萬8900元最新iPhone 14 Pro Max。