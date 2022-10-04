據義大利「共和報」（La Repubblica）引述北約（NATO）絕密報告說，最近才發揮戰力的俄羅斯「貝爾哥羅德」號（Belgorod）潛艦即將首度測試「海神」（Poseidon）核動力魚雷。
而據《歐亞時報》（The EurAsian Times）3日報導，「貝爾哥羅德」號是俄羅斯40年來打造的最大潛艦，僅次於颱風級（Typhoon Class）核潛艦。它重14,700噸，7月才入列俄羅斯海軍。
最新的報導顯示，它即將在北冰洋首度執行任務，前所未有地測試俄羅斯能改變遊戲規則的超級武器—「海神」無人潛航器。
「貝爾哥羅德」號長約184米，排水量達3萬噸。據美國知名潛艦戰作家兼專家薩頓（H. I. Sutton）說，「貝爾哥羅德」號將由俄羅斯海軍負責操作，但由深海研究總局（GUGI）掌管。儘管薩頓指出，這艘潛艦或許已進行廣泛改裝，採用了一些現代技術，但很可能還是不如最新一代潛艦那麼隱形。
據悉「貝爾哥羅德」號的時速約60公里，特殊設計的推進器可躲避聲納偵測，估計可在水下待120天，而不必浮出水面。至於它主要扮演的角色有兩個，一是充當「母艦」，以停放能深潛的小型核動力潛艦，其次是作為核打擊和威懾潛艦。
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