曾入圍金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎的女星鍾瑶，13歲就歷經媽媽因意外驟逝的打擊，後來三姊妹改由姑姑照顧，才重拾家庭的溫暖。近日鍾瑶查閱自己的出生證明，手握泛黃紙張時，看見母親寫下字跡的那一刻，忍不住跑回車上哭了，因為她感受到：「自己被這樣用力愛著」。

鍾瑶今天臉書發文，透露本來是要查閱星座的資料，才下決定申請出生證明，想不到「付了10塊錢，拿到手的那一刻，我迫不及待的跑回車上哭了⋯。」，她感性表示，看著媽媽親筆寫下自己女兒的出生，試著揣摩媽媽當下的心境：「不知道當時的她，抱著3750克哇哇哭的女嬰是多麼的震撼。」

如今已36歲的鍾瑶堅強說，即使媽媽不在身邊的時間，已經超過「一半的生命」，當她一拿到出生證明時難掩激動，「那份對自己女兒濃烈的愛，隔了36年穿越了時空來到我手裡，依然是那麼炙熱，覺得自己被這樣用力愛著，我顫抖的手握著那張紙，在車裡待了好一陣子⋯不知道多久。」

鍾瑶拿著自己的出生證明，內心有說不盡的激動。(圖/鍾瑶 FB)

鍾瑶是在13歲、尚在唸國中時，經歷曾是舞台劇演員的媽媽驟逝，爸爸又遠走他鄉，讓三姊妹改由未婚的姑姑照顧，根據《自由時報》報導，鍾瑶曾說，姑姑管教方式較嚴厲，不僅沒買電視和電腦，連3C設備都不能使用，同時禁止與異性過多接觸，不過正因如此，讓她長大後笑說：「不然沒媽媽後會變小太妹」。