元大投信認為，通膨作為「成長率」的概念容易隨著基期墊高而遞減，加上目前嚴格的貨幣緊縮政策，聯準會應可成功將通膨壓低。預期2023緊縮貨幣政策的效果發酵後，2024年起即可望看到由通膨降溫牽引的降息預期，屆時目前約3.7％的美債殖利率將有顯著下修空間，相對應的債券價格則有較大的上漲空間。

元大美債20年ETF研究團隊指出：本次美國聯準會（Fed）決議升息3碼，明言希望用快速升息的方式將通膨率壓回到2％，並暗示11月會期可能升息三碼。尤其不惜以經濟放緩與失業率升高作為代價，將今年經濟預測由1.7％大幅下修至0.2％。而未來三年核心PCE年增率的預測分別為3.0％~3.4％、2.2％~2.5％與2.0％~2.2％，對應的利率區間預測為4.4％~4.9％、3.4％~4.4％及 2.4％~3.4％。

元大投信認為，若按此劇本發展，則2024年有望開始降息，至2025年有望從利率高點降低至中性利率的2.5％。對比目前美國長天期公債殖利率約3.7％的殖利率，建議投資人把握2008年以來首見的債券低檔期，此時布局中長天期美國公債並持有一年以上將有較高的成功機會。