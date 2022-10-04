台北文華東方酒店響應「國際乳癌防治月」，即日起至10月31日館內「The Spa芳療中心」推出的「寵愛自己」療程專案，每位7280元+10%，其中1000元將捐贈予台灣癌症臨床研究發展基金會。沿襲1920年代Art Deco 風格的「M.O. Bar」則推出專屬公益特調，凡於活動期間每點用一杯450元+10%的「文華費司」，M.O. Bar就將捐贈400元給上述基金會，希望藉此喚起世人對乳癌防治更多關注。

台北文華東方酒店一直秉持社會企業責任，以及對關懷社會的重視持續投身公益，今年的粉紅十月特別推出芳療療程與專屬調酒，將部分營收捐款以響應國際乳癌防治月。酒店內享譽國際的芳療中心推出「寵愛自己」芳療專案，每位7,280元+10%，其中1,000元將捐贈予台灣癌症臨床研究發展基金會，為乳癌防治貢獻一份心力。

「寵愛自己」療程包含30分鐘身體磨砂以及60分鐘的身體薰香按摩，首先藉由富含營養保濕的蔗糖與超級食物萃取出的植物油脂輕柔地代謝角質、維持皮膚健康，使肌膚潤澤柔滑、煥發光采，然後以賓客選擇的五行精油進行身體按摩，結合東西方按摩手技和熱療技術，全面消除疲勞不適，以達全身紓緩、身心平衡。療程結束後還可獲得Elemental Herbology沐浴身體按摩油（30ml） 一入帶回家。

廣獲台北都會男女青睞的M.O. Bar亦為乳癌防治貢獻心力，推出有著夢幻粉色漸層的「文華費司」，以金萱烏龍茶浸泡於伏特加中製成的風味酒為基底，加入檸檬汁、水蜜桃果泥及橙花水，均勻搖晃後，倒入已放入冰塊的酒杯，之後緩慢加入蘇打水，輕輕攪拌，最後在杯緣放上自製蘋果乾，每杯450元+10%。浪漫的粉色漸層酒體香氣層次豐富、果味迷人，非常適合閨蜜歡慶的舉杯時刻！凡於活動期間每點用一杯「文華費司」，M.O.Bar就將捐贈400元給上述基金會。

台北文華東方酒店貼心提醒：飲酒過量；有礙健康，敬請適量飲酒。