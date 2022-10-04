創業家兄弟(8477)共同創辦人郭家齊、廖家欣離開創業家兄弟後，成立二手服飾電商平台「拍拍圈科技」（PopChill），今天進一步宣布進軍二手品牌精品買賣平台。主要著眼於二手名牌精品市場需求強勁，網購占比逐年翻倍成長，同時，也結合AI真偽鑑定，透過第三方平台的把關，確保商品的真實性，目標成為亞洲最大個人閒置時尚精品交易APP。

2016年全球奢侈品銷售額2,540億歐元，網購只佔其中8％，麥肯錫的報告預測，網購比例到2025年約佔20％，即740億歐元銷售額。管理諮詢公司貝恩（Bain & Company）更指出疫後二手精品市場需求更是強勁，2021年二手奢侈品市場與2017年相比勁增65％，同時間一手奢侈品市場只成長12％。

台灣目前缺乏一個中大型具規模的電商平台將其整合，PopChill首創在傳統的電子商務的流程上，加入了真偽鑑定的流程，將二手精品的交易與鑑定標準化，確保商品的真實性，這種模式的好處是賣家即拍即賣，不需把商品交給平台，直到售出才需要寄給平台，相對於傳統的寄賣模式，更善用了科技的力量，能快速擴展SKU商品數。

PopChill利用新興科技，在原本的APP服務中導入美國第三方鑑定機構的認證服務，首創業界三大保障：(1)正品鑑定後才出貨；(2)出貨前確認商品與賣家描述相符；(3)90天內正品疑慮全額退款，若為正品還免費提供美國第三方鑑定證書，無法判定是否為正品將出現「不在資料庫比對判斷範圍」結果。

創辦人郭家齊表示，APP上線8個月即累積超過12萬會員數，PopChill在原本日常品牌二手衣物的基礎上，將商業模式延伸至二手時尚名牌精品，未來也考慮拓展更多品類（如手錶、球鞋、珠寶等高單價品類），先從細分市場做出更強的差異化，未來長期有機會與國內最大C2C電商蝦皮展開競爭。

由於轉型為二手精品，意味著客單價的有效提高，郭家齊、廖家欣兩位創辦人決定將原先15％的抽成降為5％，平台並負擔兩段來回的運費，PopChill預期透過降低賣家的交易手續費，可以更有效的吸引供給側?廖家欣指出，PopChill進軍二手精品市場，希望作為精品交易鑑定一站式服務的開創者，此舉具有社會意義，能促進公平競爭 、消費者保護和整體社會更進步，也能延續物品的使用價值，減少不必要的浪費。