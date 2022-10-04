教育部青年發展署為表彰第一線輔導人員的貢獻，今年設立第一屆「青少年生涯探索號計畫績優輔導人員」獎項，並在今（4）日於暨南大學舉行頒獎典禮。今年共有來自於屏東的王大衛、彰化朱柔慈、以及宜蘭李旻融等3位獲得第一屆優秀輔導員的殊榮。

今天頒獎典禮有青年署署長、副署長、各縣市「青少年生涯探索號」輔導員、以及暨南大學「青少年生涯探索號」計畫團隊等，共計160人參加。

為關懷未升學、未就業以及高中職中途離校之青少年，教育部青年署連結全國22縣市的公私部門，共布建31個輔導單位，由專業的輔導人員提供輔導會談、課程活動、工作體驗等服務，並進一協助他們適性轉銜就學或就業。

青年署署長陳雪玉頒獎給3位績優輔導人員獲獎者：王大衛、朱柔慈及李旻融。陳雪玉表示，未升學未就業青少年每年約有2000多人，除了22縣市投入之外，今年另外還有9個民間單位共襄盛舉。

暨大校長武東星說，暨大長期致力翻轉文化與經濟不利學生的處境，因此招收許多經濟文化不利學生，深知青少年輔導工作的重要與價值，期待各界一同支持青年發展署對未升學與未就業青少年的服務。

來自屏東學生輔導中心的王大衛有7年協助青少年生涯探索與輔導的經驗，除了透過各社群網頁與青少年互動外，也跑遍屏東縣的學校、社區、宮廟，並常鼓勵未升學未、就業的學生去考取各式證照來提升競爭力。

而來自彰化的朱柔慈服務於青少年生涯探索號計畫3年，與海星少年協會合作，帶領學員透過冒險體驗教育、職場實習訓練，提供扎實之職業訓練與課程，結合至生涯探索課程，並定位為進階課程，以便穩定後續銜接工作體驗之穩定性。

來自宜蘭的李旻融發展「多元體驗探索課程」，邀請如調酒師、導遊、木工等職人分享，培養青少年多元興趣。