花蓮門諾醫院承接花蓮縣輔具資源中心，近2年不受疫情影響，翻山越嶺、深入偏鄉，並穿著齊全的防護裝備，替案家修繕輔具，讓身障者能獲得更好的服務與資源。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

輔具對身障者來說相當重要，花蓮縣內身障人口數逾2.6萬人，不過縣境狹長，維修輔具不便，花蓮門諾醫院承接花蓮縣輔具資源中心後，翻山越嶺、深入偏鄉，幫助更多人修繕輔具，儘管近2年受新冠疫情影響，輔具團隊的服務也從未停歇，讓身障者能獲得更好的服務與資源。

疫情影響，不少單位會選擇減少外出機會，降低染疫風險，但門諾輔具團隊輔具技師小楊卻依然開著行動輔具維修車，載著各式各樣的維修工具，一路往北，前往位在縣境最北端的和平村，頂著豔陽，將手套、護目鏡、面罩及口罩等防護裝備穿戴齊全，替案家修理輔具。

儘管修繕輔具期間，小楊總是滿身汗水，到宅維修過程比過往辛苦，甚至會增加染疫風險，但小楊從不喊累，認為輔具就是案家的腳，一旦故障，除會產生種種不便，無助與無奈的心情更讓人心疼，「比起他們的處境，至少我行動自如，能做多少我盡量做」。

小楊說，身為一名輔具維修技師，「讓不方便的人可以更方便」就是輔具中心的使命，即使要忍受著全副武裝的汗流浹背，還是必須完成每一項任務。

小楊案家之一、66歲林姓阿嬤，原先居住的家園因颱風重創，輾轉多次才搬到目前的住處，雖然距輔具中心的距離更遠，但門諾輔具團隊到宅服務卻從未停止，讓她相當感動。

林阿嬤說，每次只要一通電話，團隊都會盡量的排出時間到家裡來，除檢修最重要的輪椅，連電動床、助行器等都一併檢查，這份關懷甚至比家人還像家人。

門諾醫院表示，對身障者來說，輔具所扮演的角色相當重要，尤其，許多長者多為獨居或老老互相照顧，若沒有輔具的幫助，恐對他們的日常造成嚴重的影響，縱使這2年受疫情的影響，輔具團隊的服務卻未曾停止，甚至為克服交通不便、地形等問題，去年5月也啟用位在玉里鎮的南區輔具資源中心，盼透過輔具團隊的努力，讓身障者能夠獲得更好的服務與資源。