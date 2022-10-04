前總統府發言人丁允恭擔任高雄市新聞局長時，與女記者在辦公室發生3次性行為，又在臉書公開與她的合照，懲戒法院一審痛批他放蕩不檢且有失謹慎，將他判決撤職並停止任用2年，上訴後，二審4日不公開審理，經辯論終結，審判長訂本月28日宣判。

丁男在2013年10月與嚴女訂婚，他因職務之故認識記者Y女，2014年11月間，他與對方交往後，在新聞局長辦公室與Y女發生性行為3次，在職務宿舍發生性行為1次，Y女並曾墮胎2次。

2017年2月間，Y女因北上工作與另名男子結識並交往，女方想要與丁分手，但丁為了挽回Y女，竟在臉書上傳他與Y女的親密合照，雖然10分鐘後即下架，但已遭人截圖，媒體圈許多人都因此知道丁與Y女交往過。

Y女擔心丁再流出其他私密照，曾要求對方刪除，丁的行為造成Y女後續工作上的困擾，經監察院彈劾後，懲戒法院第一審審結認定，丁行為放蕩輕率，破壞公務員形象甚鉅，但考量他坦承其事並有悔意，判決撤職停用2年。

懲戒法院第二審4日言詞辯論，邀專家學者陳述意見，但仍未開放旁聽，辯論終結後，合議庭28日宣判。