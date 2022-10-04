國際年度最大財經盛事「WIW世界投資者周(World Investor Week)今天起一連三天在台北舉行，國泰金(2882)總經理也是台灣理財顧問認證協會理事長李長庚表示，今年全球資本市場可用「驚心動魄」來形容，大家和我一樣投資「心有餘悸」，但他也信心喊話表示，市場難免有波動，輸贏乃兵家常事，長期應該為自己建構投資韌性，在中長期結算投資理財總帳時，會成為一個贏家。

李長庚指出，從疫情開始，到地緣政治競爭、供應鏈、政府灑錢，通膨變成很頭痛問題，全球央行為了壓制通膨，採取快速、大幅升息壓制通膨作法，使得資本市場不管是股市、債市、匯市、數位貨幣跟衍生商品，各種商品價格都大幅激烈變動，可說是「驚心動魄」。對機構投資人跟個別投資人都造成衝擊跟壓力，面對這種混沌不明的狀況，就像大家期盼黑暗中有遠處燈塔光芒，來安渡波濤洶湧海面然後安全入港。他也表示，投資人會面臨輸錢、贏錢的時刻，但市場漲跌輸贏乃兵家常事，應該用新投資思維為自己建構投資韌性，未來結算投資理財總帳時才能成為贏家。

「WIW世界投資者週（World Investor Week）」一系列活動正式開跑，10月4日至10月6日於政大公企中心舉辦「2022世界投資者週聯合論壇」，線上直播與實體論壇同步進行。論壇以「翻轉升息通膨下的投資新思維」為主題，主講人包括2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼（Paul Krugman），以及超過20位重磅級國際財經專家與會，實體及線上活動總計超過上千人參加。