美股主要指數周一強彈，台股周二加權指數同步反彈276.04點。其中，近期跌深的晶圓代工族群明顯回神，由聯電(2303)勁揚6.65％領軍，昇陽半導體(8028)上漲4.15％，茂矽(2342)及世界(5347)同步勁揚逾3.3％，力積電(6770)勁揚3.65％，台積電(2330)同步反彈2.88％。

聯電股價自1月中64.9元波段高點一路震盪拉回，3日下探35元的近1年11個月低點，半年來已重挫達46％。今日股價開高後在買盤敲進下放量穩揚，終場大漲6.65％、收於最高點37.7元，成交量躍增至7.67萬張。

昇陽半導體股價8月中觸及77.9元的近3年8個月高點後拉回，1個半月急跌近35％、下探50.9元的4個半月低點，近日出現止跌跡象，今日量增穩揚4.15％、收於最高點55.2元，成交量略增至2377張。

力積電股價9月底下探26元的上市新低價，今年以來已大跌逾63％，近日明顯止跌回升，今日開高後量增穩揚3.99％至29.95元，終場上漲3.65％、收於29.85元高點。

茂矽受近期台股疲弱影響，股價半個月急跌逾24％、自42.45元波段高點下滑至32.05元，今日開高後量增走揚3.48％至35.65元，終場上漲3.34％、收於35.6元高點。

台積電昨日盤中下探416.5元的近2年2個月低點，1個半月急跌近21％，今日回神反彈3.6％至432元，終場上漲2.88％、收於429元，市值重返11兆元關、回升至11.12兆元，成交量略增至4.02萬張。

不過，因彌補累積虧損辦理減資75％，於9月22～30日間暫停交易的元隆(6287)，3日恢復交易後則出現補跌態勢，今日開低後直殺跌停價29.05元。