IC封測矽格(6257)自結2022年9月份合併營業收入為新台幣15.63億元，月減僅0.005%，年增2.39%。累計至9月合併營收為145.57億，年增加17.49%，矽格累計至9月合併營收仍創歷年同期新高。
矽格表示，9月客戶訂單仍因相關供應鏈持續進行庫存調節，致使手機晶片及消費性晶片需求減少。其他產品應用如HPC晶片及網通晶片需求增加，車用晶片及記憶體晶片持平。惟本月營收按美元計價部分產生可觀的兌換利益，對公司收入及獲利均有明顯助益。
IC封測矽格(6257)自結2022年9月份合併營業收入為新台幣15.63億元，月減僅0.005%，年增2.39%。累計至9月合併營收為145.57億，年增加17.49%，矽格累計至9月合併營收仍創歷年同期新高。
矽格表示，9月客戶訂單仍因相關供應鏈持續進行庫存調節，致使手機晶片及消費性晶片需求減少。其他產品應用如HPC晶片及網通晶片需求增加，車用晶片及記憶體晶片持平。惟本月營收按美元計價部分產生可觀的兌換利益，對公司收入及獲利均有明顯助益。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。