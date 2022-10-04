IC封測矽格(6257)自結2022年9月份合併營業收入為新台幣15.63億元，月減僅0.005%，年增2.39%。累計至9月合併營收為145.57億，年增加17.49%，矽格累計至9月合併營收仍創歷年同期新高。

矽格表示，9月客戶訂單仍因相關供應鏈持續進行庫存調節，致使手機晶片及消費性晶片需求減少。其他產品應用如HPC晶片及網通晶片需求增加，車用晶片及記憶體晶片持平。惟本月營收按美元計價部分產生可觀的兌換利益，對公司收入及獲利均有明顯助益。