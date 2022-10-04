基富通董事長朱漢強今天表示，基富通未來6年的6字箴言就是「深耕定期定額」，落實普惠金融」。基富通將秉持「感恩THANKS」的心，推動「定期定額三大面向」，即宣導定期定額投資理念、定期舉辦理財教育活動、定期落實公益關懷，永續實踐主管機關普惠金融，為國人服務。富富通也將在今年11月推出官網改版，並在明年7月推出第一支的APP。

朱漢強表示，今天要送給大家2個感謝，第一個「感謝」是感謝過去6年來支持基富通的所有人，包括：主管機關、媒體、股東、員工與投資人，以及前任董事長林修銘6年來辛苦的耕耘，讓基富通．從無到有，一一克服難關，並在第5年營運步入正軌，開始繳出獲利成績，去年第6年更一舉彌平累計虧損，建構出基金的百貨超市，成為全民理財平台。今年邁入第7年，儘管金融市場暗潮洶湧，但藉由靈活彈性調整策略，以韌性應對全球變局，有信心保持穩健獲利，並有能力繳稅，將成果回饋給國人。

第二個「感謝」，代表邁下一個6年，基富通將秉持「感恩THANKS」的心，推動「定期定額三大面向」，即宣導定期定額投資理念、定期舉辦理財教育活動、定期落實公益關懷，永續實踐主管機關普惠金融，為國人服務。

朱漢強說，「THANKS」隱含6種的特質，T代表Technology科技，H為Humanity人性；A為Accountability負責任；N為Navigator領航者；K為Keeper守護者；S為Sustainability永續。整個意思是：運用金融科技力，建構人性化的數位服務，以負責、可靠的平台，引領國人踏上基金資產跟退休準備的道路，以感恩的心，做每一位客戶的資產守護者，永續經營。