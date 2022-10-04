台中市立啟明學校實習商場今天開幕，原為職務宿舍的二層樓洋房。（啟明學校提供）

「小光點食堂」提供學生職場實習，讓學生在實習過程了解自己能力，並與社會接軌，以期畢業後就能順利就業。（啟明學校提供）

台中市立啟明學校實習商場「小光點食堂」今天正式開幕！將原為職務宿舍引進民間參與，採公開標租方式，由三瑆有限公司得標成立小光點食堂，提供學生職場實習並活化校園空間。校長廖連喜說，讓學生在實習過程了解自己的能力，並與社會接軌，以期畢業後就能順利就業。

校方表示，啟明學校職務宿舍原曾屬列冊的「具文化資產潛力建物」，為一非常優雅兩層樓獨立洋房，四周有花園圍繞，位處后里花博公園對面，不論室內室外，環境幽美鳥語花香，現成立實習商場(小光點食堂)對外開放，讓台中市立啟明學校學生更有機會融入社會。

實習商場「小光點食堂」今天開始對外開放，來賓參觀都稱讚環境很美，入場就聞到食堂現煮食物美味。目前到實習商場實習學生以身心障礙學生為主，學生在實習過程了解自己能力，激發工作動力，讓學生可與社會接軌，這處基地也可當學生表演舞台和公益團體辦講座。

業者指出，這處實習商場讓啟明學生實習，也有工作機會，學生和社區民眾接觸，民眾也能了解如何與學生溝通，這是愛與關懷的場域。小光點實習商場販賣套餐和咖啡、飲料，包括炸里肌、香雞翅、府城鮮蝦捲和新蔬食等套餐；還有多種氣泡飲，並提供便當外帶及採預約制內用等。

校方強調，為使校內身心障礙學生畢業後，除就學、就養外，也能適應社會順利就業，校方長期積極加強訓練學生職業技能。因學校訓練場所多為模擬情境缺乏真實情境，現於校內設置實習商場；將結合校內課程發展，提供相關場域及情境供學生實習，強化學生職業技能，以期畢業後能順利就業。