1名網友日前點外送牛排，她在備註欄原本要寫「5分熟，謝謝」，沒想到因為注音打字又選字錯誤，導致打成「我分手，謝謝」，沒想到餐點送到後，店家在單子上寫「下一個會更好」，讓她傻眼；其他網友留言笑說「這個該死的自動選字」、「老闆應該說：我很好，妳考慮嗎」。

該網友在臉書「爆廢公社二館」分享，她日前用外送平台點了2份牛排，收到餐點時，她發現外送單上被寫上「下一個會更好」，仔細看原來是她在其中1份牛排的備註欄寫「我分手，謝謝」，不過她其實是要寫「5分熟，謝謝」，因為她是用注音打字，打字時只打了「ㄨㄈㄕ」又一時著急選錯字，才會變成「我分手」。

因為該份牛排的上方是另一份牛排的備註，上面就寫著「5分熟，謝謝」，該網友分享照片笑說「好，謝謝老闆的安慰」；留言中還出現負責該單的外送員妻子，該妻子分享訂單截圖，上頭果然寫著「我分手，謝謝」，該妻子還說單子上安慰內容不是丈夫寫的，是店家寫的。

其他網友留言「老闆應該留電話，沒事打給我」、「老闆：我很好，妳考慮嗎」、「分手怒吃兩份」、「這個該死的自動選字」、「老闆心裡OS：趕快找到下一個，可以再多點一份」、「笑死，所以最後獲得幾分熟啦」、「人間自有真情在」、「念起來沒毛病」、「這時候老闆表示：我就是下一個」。