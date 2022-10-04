頭份新興國小上周榮獲苗栗縣政府舉辦廣場舞學生組冠軍。（新興國小提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份新興國小校長謝植岡非常重視小朋友體能運動發展。（謝明俊攝）

頭份為恭醫院骨科醫師張皓維教導新興國小學生運動生理學。（謝明俊攝）

頭份為恭醫院骨科醫師張皓維拿出骨骼模型教導新興國小學生運動生理學。（謝明俊攝）

頭份為恭醫院骨科醫師張皓維替新興國小學生做基本健檢。（謝明俊攝）

頭份為恭醫院骨科醫師張皓維替新興國小學生做基本健檢。（謝明俊攝）

頭份市新興國小繼日前勇奪全國躲避球冠軍，近日再獲苗栗縣政府舉辦的廣場舞學生組冠軍，由於小朋友骨骼正在成長，在長時間練習球技及舞技的同時，應如何學習避免自己受到運動傷害，頭份為恭醫院骨科醫師張皓維4日上午到校教導小朋友正確的體健知識，並替校隊球員免費健診，避免小朋友運動傷害，影響往後青春期身體正常發育。

據新興國小校長謝植岡表示，學校的躲避球隊日前勇奪中華民國第21屆全國躲避球賽冠軍，完成三連霸業，另一個新成立的桌球隊，也由校內體育專任教師朱芫霆帶領隊員，進行訓練體能及練習桌球基本動作，招收1至4年級對桌球有興趣的小朋友，目前躲避球隊有35名隊員，桌球隊員則有15人。同時，學校也組有廣場舞隊，訓練小朋友透過廣場舞學習律動運動，在上周在縣府所舉辦的全縣廣場舞比賽中，勇奪學生組的冠軍，顯示新興國小的小朋友在各項運動競技都有能秉持認真的練習，獲得優良成績。

為了防範小朋友們在長時間的練習下，發生運動傷害，甚至影響未來身體正常成長發育，校方與為恭醫院合作，安排由為恭醫院骨科醫師張皓維到校替小朋友上課傳授基本人體骨骼學，以及如何防範運動傷害等知識。

張皓維指出，小朋友在訓練和比賽過程中受傷，大致可分為突發的意外狀況以及長期的累積性傷害，突發性意外例如腕關節、膝關節及踝關節的扭傷或是韌帶損傷。長期的累積性傷害則是由長時間且大量的重複動作累積而成，例如躲避球的投躑、桌球的揮拍等重複性且快速的揮臂動作。

張皓維表示，這樣的損傷如果及早發現，大多為能夠自行改善，在充分的休息以及等待骨骼成熟後，症狀就會漸漸改善。因此，預防勝於治療，安排選手們合適的訓練量、比賽量，使其手臂、骨骼都能得到充分的休息。