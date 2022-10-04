台劇女神高宇蓁首度擔任大銀幕主演電影《鳳姐》，殘酷寫實地劇情將揭露台灣早期雛妓文化以及人口販賣真相，並深入刻畫台灣茶室私娼生活。電影近日舉行殺青宴，演員們感嘆這1個多月來的拍攝過程相當不易，高宇蓁首挑大梁擔卻得吃盡苦頭，她回想這段時光，「身體上的裸露不是障礙，而是要面對各種暴力、動作，一再挑戰心理承受度，必須有很強的自我建設！」

高宇蓁在片中詮釋茶室女子的生活，日夜面對不同客人，身心備受煎熬，她感慨：「這不是單純的裸露戲，我自己做了很久的心理建設。」所以她能在演出當下毫無顧忌地投入角色，「沒有想太多，完全照著角色的感覺走，因此覺得很過癮！」由於電影剛殺青，她坦言目前還無法完全脫離角色，「需要一點時間慢慢回歸正常生活，可能要出去走走、旅遊，沒拍戲時該做什麼、就做什麼，應該就OK了吧？！」

該片還找來段鈞豪、黃冠智、蔡嘉茵、郭耀仁、麥語彤、瑪菲司等人演出，其他演員紛紛對高宇蓁的表現讚不絕口，與高宇蓁在片中有生、心理上的「密切接觸」的段鈞豪表示，高宇蓁此次戲份多又極為辛苦，「明明看起來很瘦小，但工作時超有活力和精神，大家在現場看到她，都稱讚她體力很好！」

首度合作的蔡嘉茵也表示「印象落差極大」，原本以為對方比較冷、話不多，卻發現高宇蓁私下非常親切貼心，2人在片中多次上演肢體衝突，「演出時，我們大部分都在想要怎麼保護對方！宇蓁姊很緊張，怕對我做出什麼太大力的動作。」蔡嘉茵接著笑言：「但被打的那一方反而希望對方狠一點、用力一點！」

彤彤與高宇蓁合作，對這位前輩更是佩服不已，「宇蓁姐真的是我們店裡的店花，超級漂亮又很有氣勢，還常常看她跟導演討論表演，非常值得我學習！」彤彤也很感謝其他演員在片場對自己的照顧，最令她訝異的是，儘管《鳳姐》有許多情緒重、體力強度高的戲份，其他演員卻都能在休息室談笑風生，「聊天內容很搞笑，可是又能立刻入戲，在現場只要一妝髮完換上戲服後，完全就像變了一個人，直接進入角色，覺得很厲害！」

黃冠智在片中飾演高宇蓁的弟弟，原本毫不相識，但高宇蓁熱情主動邀約喝咖啡，「第一次遇到前輩演員這樣做，很敬業。也因為這樣，後續的讀本、排練都可以更快進入狀況。」他感激的說：「宇蓁姊真的把我當成親弟弟一樣在照顧。」他透露兩人在拍攝現場還會小打鬧，作為維繫感情的方式，最後忍不住「告白」直呼：「真的很喜歡宇蓁姊！」