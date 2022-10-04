民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今（4日）表示，他請假期間，如宜蘭市民代表會需要他出席說明，隨時可銷假接受備詢。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙3日開始請假至投票日拚連任，引發藍綠互批為「落跑縣長」與「落跑市長」，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今（4日）表示，他請假期間，如宜蘭市民代表會需要他出席說明，隨時可銷假接受備詢；林姿妙則回應，尊重江聰淵的想法，一切會依照規定辦理。

昨林姿妙發聲明稿，3日起請假至投票日全力拚連任，請假期間不支薪，職務由副縣長林建榮代理，縣務正常運作；遭民進黨宜蘭縣黨團批為「落跑縣長」，在宜蘭縣議會總質詢期間請假，逃避責任、規避縣議員們的審查；國民黨宜蘭縣黨團回嗆，江聰淵8月29日便請假投入選戰，那江不也是「落跑市長」。

江聰淵表示，他在登記參選後，也就是8月29日請假，有告知宜蘭市公所跟市代表會，開會期間如有需要他說明時，會銷假出席備詢或說明；江隨即指向林姿妙，說林選擇在縣長總質詢前請假，是故意逃避縣議員的質詢，對此深表遺憾。

江聰淵說，林姿妙涉嫌貪汙被起訴4大罪狀，一直認為遭政治迫害，應當利用縣長總質詢這麼好的時機點，向縣民好好說明清楚；江表示自己隨時願意至市代表會備詢，林姿妙是否比照辦理，如議會要求時，回議會接受備詢、質詢。

林姿妙回應，離年底選戰只剩下一個多月的時間，也需要把選舉的事情做好，指民進黨參選人江聰淵在一個多月前就請假了，希望大家用相同的標準檢視自己黨籍的參選人，以公平、公正來端正選風，不要汙穢、謾罵對方，進行乾淨的選舉。

林姿妙表示，尊重江聰淵請假期間願意至代表會接受備詢的想法，雖然她3日已開始請假，請假期間不支薪，但若縣府有重要的事情，願意用請假的時間，持續推廣縣政府的活動、推動縣政。林面對媒體詢問，請假期間如收到議會發函，是否同意出席接受備詢？林姿妙回答，一切會依照規定辦理。