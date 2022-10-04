民眾黨竹北市長參選人林冠年日前涉嫌酒駕，遭民眾黨撤銷黨籍和提名，對此，民眾黨新竹市長參選人高虹安4日透過競辦發表聲明譴責酒駕行為，高虹安表示，過去她積極參與遏止酒駕修法，未來當選也會嚴格執行查禁酒駕，呼籲有志從政者，不應有僥倖心態。

高虹安4日透過競辦發表聲明，內容將林冠年稱為民眾黨「前竹北市市長參選人」，並指林冠年酒駕一事，經民眾黨內部調查確認，已違反黨規，經召開選決會、中評會、中央委員會議後，「主動」決議撤銷其竹北市長提名資格，並開除黨籍。

聲明中也指出，拒絕酒駕，是高虹安一直以來的態度，過去她也和立法院黨團積極參與遏阻酒駕的修法，未來若當選市長，也承諾將嚴格執行相關查禁酒駕的行政措施。

「拒絕酒駕，留給全民安全的用路空間！」高虹安也譴責酒駕行為，呼籲有志從政者，不應有酒駕行為，也不應有任何僥倖之心。

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