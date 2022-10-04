「小林大武壠族夜祭」現場亦展出大武壠族工藝特展，展現族群文化交流及復振的成果。（高市文化局提供／袁庭堯高雄傳真）

受疫情影響2年，不開放觀祭的「小林大武壠族夜祭」將於10日晚間6時於高雄甲仙小林里平埔文化園區小林公廨重新對外開放。活動有小林大武壠族太祖祭祀活動、牽戲及各種傳統民俗表演，重現大武壠族祭儀及古調。台南大武壠族六重溪部落與屏東馬卡道族加蚋埔部落前來牽戲會親，現場亦展出大武壠族工藝特展，展現族群文化交流及復振的成果。

本次小林夜祭是五里埔永久屋基地重建後的第十三次夜祭。今年由小林部落邀集楠梓仙溪與荖濃溪各部落原住民族群，有巴楠花部落小學、拉阿魯哇、卡那卡那富布農等族群文化展演，來到小林交流，透過歌謠文化的展演，了解彼此文化上的異與同。過去兩年因疫情因素只限村民與祭，今年重新開放民眾觀祭。

每年夜祭為分居三地之小林大武壠族人難得的相聚時刻，所以儀式安排也非常講究，包含牽戲（Unaunau）、走標（Patahen）、公廨（Kuba）整建、立向竹（Malubiw）等傳統祭儀，也有刺繡與小魚笱DIY、特展導覽解說、農創市集等活動，以及大鼓陣、素蘭陣、大滿舞團古謠傳唱等文化展演。

本次夜祭活動新增「部落農創市集推廣，看見小林工藝展」，透過部落民族植栽、部落小農特產、美食、文創與手作等傳統文化營造，分享小林大武壠族的文化內涵與特色。

文化局長王文翠表示，市府目前已將「小林夜祭」、「阿里關夜祭」、及「頂荖濃夜祭」登錄為高雄市三大重要平埔（大武壠族）祭典。莫拉克風災後市府協助重建小林公廨，文化局多年來亦持續協助小林大武壠族進行一系列文化復振與培訓，包含夜祭中族人吟唱失傳已久之傳統古調，如挑選勇士的《巴達興》、祭祀太祖所唱之《祭品之歌》、「開向」後於公廨外男女同樂的《男女對唱曲調》等，皆為小林文化復振之成果展現。