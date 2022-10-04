全球柑仔店董事長徐惇穎（左）與縣長楊文科 （右）推廣新竹金新竹金團隊研發的竹製餐具。（羅浚濱攝）

「新竹金新竹金」竹產業計畫團隊，利用五峰鄉生產的桂竹研發竹纖維餐具，使用後可做堆肥自然分解，符合淨零碳排，4日在縣長楊文科見證下，榮獲德國萊因集團驗證機構DIN CERTCO生物「可分解材料家庭堆肥證書」及「生物可分解材料工業堆肥證書」，也是德國萊因在台灣首次頒發「原料等級類」生物可分解的雙重證書。

「新竹金新竹金」團隊由全球柑仔店、聰穎科技、愛上喜翁莊園及樂緹公司組成，在工研院相關技術協助下，3年前採集五峰鄉內桂竹，研發純天然的竹纖維，製成外帶餐盒、刀叉及湯匙等餐具，使用後丟進家用廚餘桶，埋於土壤250天即可自然分解。

楊文科表期望「新！竹金，新竹！金」竹纖維餐具能打造新竹縣一條龍產業鏈，並將竹產業計畫推廣至全世界，帶動新竹的經濟繁榮及全世界的負碳環境保護。

工研院副院長彭裕民指出，2030年要零碳排，竹子每4到5年可砍伐做各種運用，比樹木等熱帶雨林的固碳效果高2、3倍，未來科技產品的包裝更可使用竹製品。

全球柑仔店創辦人徐惇穎表示，工研院2000年開始研發竹製品，並提升到工業化生產，將竹粉變成類似竹粉粒子，產業計畫團隊生產竹製餐具的原料獲得雙認證後，將能使用在電子材料的相關包材，因是負碳材料，貨物出口的「碳邊境稅」就不用繳稅還可節稅。

該團隊這次受驗證的竹纖維製材厚度僅1.17mm，製成的竹纖維餐具相較於無法分解的一般塑膠餐具，不僅可達到負碳效果，且使用新竹縣在地生產桂竹製造，有效減少碳足跡，有助環境減碳與循環經濟。

德國萊因技術監護顧問公司總經理王秀雲頒證給新竹金新竹金團隊，縣長楊文科、工研院 副院長彭裕民等人做見證，會場產官學界人士雲集。

新竹縣新竹金竹製餐具認證楊文科