咖啡熱潮風靡世界各地，陶瓷咖啡杯、生活美器也成為藝術創作重點。新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦「2022國際咖啡杯大賽」，邀請國內外陶瓷創作者在10月20日前投件，徵件分為「單件組」、「套件組」，最高首獎提供3.5萬元，以及展覽曝光機會。

陶博館長張啟文表示，陶博館推廣陶藝生活化、創意實體化的概念，用富有生活感的陶瓷咖啡杯作為徵件主題，鼓勵食用陶瓷創作，2020年首次開辦引起熱烈迴響，去年全球受疫情重創，但國際報名參賽件數不減反增，不僅增加競賽作品的文化多元性，也提升陶博館的國際能見度。

本次徵件由濾壺、濾杯、杯組等任選兩種以上的器具組合，並採兩階段審核，參賽者可通過「線上報名資料」初審後，再提供「實體作品」複審，複審評選重點在作品造形美學、實用價值及設計理念。

張啟文強調，競賽過程由咖啡及產品設計等專業評審加入，促成陶藝創作者和咖啡職人的跨域對話，使陶藝創作者更能理解使用者需求，兼具人與器具間的溫度感和實用性，像是大口緣的咖啡杯能展現拿鐵拉花的美；濃縮咖啡適用容積小的杯子；濾杯的弧度與裝飾需配合濾紙的服貼度及考慮流速。

陶博館指出，賽事將分為單件組、套件組，「單件組」徵件咖啡杯單杯或咖啡杯盤，首獎1名獎金3萬元，優選2名獎金1萬元；「套件組」徵件由濾壺、濾杯、杯組等任選兩種以上的器具組合，首獎1名獎金3.5萬，優選2名獎金1.5萬元，還有評審入選若干名。

另外，「2023臺灣陶藝獎」也有提供卓越獎獎金高達30萬元，報名收件至10月7日止。「創作獎」、「實用獎」、「新銳獎」將在12月1日開放收件至明年1月6日，其中創作獎、實用獎設有首獎各1名，獎金分別為20萬元、10萬元，另有特優3名、評審特別獎4名及入選若干名，新銳獎則有2名額，每人獎金10萬元，詳情可至陶博館官方網站（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。